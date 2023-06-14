https://sputniknews.com.tr/20230614/bir-macta-110-sayi-atarak-rekor-kiran-eski-basketbolcu-vefat-etti-1072442217.html

Bir maçta 110 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu vefat etti

Bir maçta 110 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu vefat etti

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı basketbol takımının eski oyuncularından 1936 doğumlu Hüdai Budanur'un vefat ettiğini açıkladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:18+0300

2023-06-14T15:18+0300

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spor

basketbol

maç

beşiktaş

hüdai budanur

sayı

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane basketbolcularımızdan Hüdai Budanur’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hüdai Budanur, basketbol takımımızda üç sezon forma giymiş ve bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihimize yazdırmıştı. Hüdai Budanur’un cenazesi, bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Budanur'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.Darüşşafaka'da basketbola başladıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Budanur, Türk basketbol tarihinde kırılması güç bir rekorun sahibi.1957 yılında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan İstanbul Ligi maçında Beşiktaş, İstanbul Karagücü'nü 110-56 yenerken, Budanur, siyah-beyazlıların 110 sayısını da tek başına attı.

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