https://sputniknews.com.tr/20230614/beyaz-saray-isvec-turkiyeye-verdigi-sozu-yerine-getirdi-1072406828.html
Beyaz Saray: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi
Beyaz Saray: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:26+0300
2023-06-14T00:26+0300
2023-06-14T00:26+0300
dünya
isveç
türkiye
nato
abd
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" dedi.İsveç'in yürürlüğe koyduğu terörle mücadele yasasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır" ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle 'İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine' inandıklarını ve bu konuda 'umutlu olmaya devam ettiklerini' dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/blinken-isvecin-natoya-katilim-surecini-zirveye-kadar-tamamlamasini-umuyoruz-1072351598.html
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isveç, türkiye, nato, abd, karine jean-pierre
isveç, türkiye, nato, abd, karine jean-pierre
Beyaz Saray: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" dedi.
İsveç'in yürürlüğe koyduğu terörle mücadele yasasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle 'İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine' inandıklarını ve bu konuda 'umutlu olmaya devam ettiklerini' dile getirdi.