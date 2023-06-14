https://sputniknews.com.tr/20230614/beyaz-saray-isvec-turkiyeye-verdigi-sozu-yerine-getirdi-1072406828.html

Beyaz Saray: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi

Beyaz Saray: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T00:26+0300

2023-06-14T00:26+0300

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dünya

isveç

türkiye

nato

abd

karine jean-pierre

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" dedi.İsveç'in yürürlüğe koyduğu terörle mücadele yasasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır" ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle 'İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine' inandıklarını ve bu konuda 'umutlu olmaya devam ettiklerini' dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/blinken-isvecin-natoya-katilim-surecini-zirveye-kadar-tamamlamasini-umuyoruz-1072351598.html

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