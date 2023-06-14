https://sputniknews.com.tr/20230614/aski-genel-muduru-ozturk-gorevden-alindi-1072459077.html

ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı

ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. AK Partili Şahin, konuya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T23:12+0300

2023-06-14T23:12+0300

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türkiye

mansur yavaş

ankara

erdoğan öztürk

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AA'nın ASKİ kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.AK Parti'li Şahin'den Öztürk'ün görevden alınmasına ilişkin açıklama:AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı."CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor" ifaesini kullanan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını söyledi.Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

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