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ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. AK Partili Şahin, konuya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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AA'nın ASKİ kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.AK Parti'li Şahin'den Öztürk'ün görevden alınmasına ilişkin açıklama:AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı."CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor" ifaesini kullanan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını söyledi.Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
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mansur yavaş, ankara, erdoğan öztürk

ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı

23:12 14.06.2023
© AAErdoğan Öztürk
Erdoğan Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. AK Partili Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor" ifadesini kullandı.
AA'nın ASKİ kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.
AK Parti'li Şahin'den Öztürk'ün görevden alınmasına ilişkin açıklama:
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı.
"CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor" ifaesini kullanan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını söyledi.
Kılıçdaroğlu ve Yavaş yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttü. CHP yönetimleriyle şehirlerimiz hizmete hasret kaldı.
Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirerek başarısızlığı kendi atadığı genel merkez yönetimine fatura etmeye çalıştı. Mansur Yavaş da 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor. Geçen seçim milletin size kestiği faturanın ilk taksidiydi. İkinci taksidi 10 ay sonra yerel seçimlerde ödeyeceksiniz. Twitter'dan süslü mesajlarla, sanal alemde algı operasyonlarıyla, ayak oyunlarıyla bir yere varılmaz. Siyaset, hizmet ve eser üretemeyenler kaybetmeye mahkumdur."
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