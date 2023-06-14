https://sputniknews.com.tr/20230614/ankarada-vii-rus-dili-olimpiyatlari-duzenlendi--1072457512.html
Ankara'da 'VII. Rus Dili Olimpiyatları' düzenlendi
Ankara'da 'VII. Rus Dili Olimpiyatları' düzenlendi
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde yabancı dil olarak Rusça öğrenen çocuklara yönelik 'VII. Rus Dili Olimpiyatları' düzenlendi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:53+0300
2023-06-14T21:53+0300
2023-06-14T21:56+0300
ankara
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rusça olimpiyatları
çocuk
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
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'VII. Rus Dili Olimpiyatları', Ankara'daki Rus Eğitmenleri ve Tercümanları Derneği Organizasyon Komitesi Başkanı Karina Pobedovna Düzçimen tarafından, Akkuyu NÜKLEER A.Ş. ve Rus-Türk Ticaret Evi 'ROST' sponsorluğunda, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Rus Evi ve Rus Vatandaşları Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin organizasyon desteğiyle Ankara’da gerçekleştirildi.Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, final töreninde yaptığı açılış konuşmasında, Rus dilini dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak yaymayı, Rusça'nın Türkiye'deki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal Rus çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan bu eğitim kampanyasının önemini vurguladı.3 binden fazla katılımcının yer aldığı olimpiyatlarda, katılımcılara Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Kazananlara ödülleri Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Danışmanı Aleksei Ivanov ve Ankara Rus Evi Başkanı Aleksander Sotnichenko tarafından verildi.
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ankara, rus, rusça olimpiyatları, çocuk, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov
ankara, rus, rusça olimpiyatları, çocuk, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov
Ankara'da 'VII. Rus Dili Olimpiyatları' düzenlendi
21:53 14.06.2023 (güncellendi: 21:56 14.06.2023) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde yabancı dil olarak Rusça öğrenen çocuklara yönelik 'VII. Rus Dili Olimpiyatları' düzenlendi.
'VII. Rus Dili Olimpiyatları', Ankara'daki Rus Eğitmenleri ve Tercümanları Derneği Organizasyon Komitesi Başkanı Karina Pobedovna Düzçimen tarafından, Akkuyu NÜKLEER A.Ş. ve Rus-Türk Ticaret Evi 'ROST' sponsorluğunda, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Rus Evi ve Rus Vatandaşları Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin organizasyon desteğiyle Ankara’da gerçekleştirildi.
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, final töreninde yaptığı açılış konuşmasında, Rus dilini dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak yaymayı, Rusça'nın Türkiye'deki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal Rus çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan bu eğitim kampanyasının önemini vurguladı.
3 binden fazla katılımcının yer aldığı olimpiyatlarda, katılımcılara Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Kazananlara ödülleri Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Danışmanı Aleksei Ivanov ve Ankara Rus Evi Başkanı Aleksander Sotnichenko tarafından verildi.