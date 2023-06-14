https://sputniknews.com.tr/20230614/altinin-kilogrami-1-milyon-480-bin-500-liraya-yukseldi-1072449761.html

Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T18:01+0300

2023-06-14T18:01+0300

2023-06-14T18:01+0300

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 564 bin 278,38 lira, işlem miktarı ise 1.445,73 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 191 milyon 864 bin 832,20 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

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