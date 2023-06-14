https://sputniknews.com.tr/20230614/altinin-kilogrami-1-milyon-480-bin-500-liraya-yukseldi-1072449761.html
Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:01+0300
2023-06-14T18:01+0300
2023-06-14T18:01+0300
ekonomi
altın
gram altın
türkiye
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071467830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8d296edd386e9bb380fcef0d816ef24.jpg
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 564 bin 278,38 lira, işlem miktarı ise 1.445,73 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 191 milyon 864 bin 832,20 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071467830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc85cf46526fa192b6277afcdce7bc40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın, gram altın, türkiye, borsa, borsa istanbul
altın, gram altın, türkiye, borsa, borsa istanbul
Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi
Abone ol
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 564 bin 278,38 lira, işlem miktarı ise 1.445,73 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 191 milyon 864 bin 832,20 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.