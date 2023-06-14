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SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
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AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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Eski Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin TBMM Meclis Başkanvekili oldu.
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ak parti
ak parti

AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

12:10 14.06.2023
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Adalet Bakanlığı
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AK Parti, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
Eski Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin TBMM Meclis Başkanvekili oldu.
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