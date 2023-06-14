https://sputniknews.com.tr/20230614/ak-partide-tbmm-baskanvekili-bekir-bozdag-oldu-1072421370.html
AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:10+0300
2023-06-14T12:10+0300
2023-06-14T12:10+0300
türkiye
ak parti
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Eski Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin TBMM Meclis Başkanvekili oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti
AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
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AK Parti, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
Eski Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin TBMM Meclis Başkanvekili oldu.