https://sputniknews.com.tr/20230614/afad-deprem-bolgesinde-kurulan-konteyner-sayisini-acikladi-1072418598.html
AFAD deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısını açıkladı
AFAD deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde 140 bin 838 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, 368 bin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T11:46+0300
2023-06-14T11:46+0300
2023-06-14T11:47+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurulmasına aralıksız devam edildiği' belirtildi. Açıklamada, "140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık. Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/icisleri-bakani-yerlikaya-kahramanmarasa-yapilan-harcama-5-milyar-675-milyon-lira-1072265513.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısını açıkladı
11:46 14.06.2023 (güncellendi: 11:47 14.06.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde 140 bin 838 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, 368 bin 324 afetzedenin konteyner kentlerde misafir edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurulmasına aralıksız devam edildiği' belirtildi.
Açıklamada, "140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık. Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.