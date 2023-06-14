https://sputniknews.com.tr/20230614/afad-deprem-bolgesinde-kurulan-konteyner-sayisini-acikladi-1072418598.html

AFAD deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısını açıkladı

AFAD deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde 140 bin 838 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, 368 bin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T11:46+0300

2023-06-14T11:46+0300

2023-06-14T11:47+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurulmasına aralıksız devam edildiği' belirtildi. Açıklamada, "140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık. Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230610/icisleri-bakani-yerlikaya-kahramanmarasa-yapilan-harcama-5-milyar-675-milyon-lira-1072265513.html

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)