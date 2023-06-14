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ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali
ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda Hindistan ile ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T04:53+0300
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abd
hindistan
narendra modi
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The Straits Times'ın haberine göre, Sullivan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki temasları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.Sullivan, buradaki açıklamasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Washington ziyaretinde birçok konunun masada olacağına işaret ederek, Modi'nin ziyaretinde ABD ile Hindistan arasında savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda ticaretin önündeki engelleri kaldıracak adımlar atılabileceğini kaydetti.Bu alanların 5G ve 6G telekomünikasyon teknolojisi, yarı iletken tedarik zincirleri, yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlem gibi 'stratejik alanlarda olabileceğini' aktaran Sullivan, Modi ile de bir araya geldi.Jake Sullivan, Modi'nin 22 Haziran'da Washington'a yapacağı resmi ziyaret için son hazırlıkları yapmak amacıyla Hindistan'da bulunuyor.
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abd, hindistan, narendra modi, joe biden
abd, hindistan, narendra modi, joe biden

ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali

04:53 14.06.2023
© AFP 2023Joe Biden, Narendra Modi
Joe Biden, Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda Hindistan ile ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduğunu duyurdu.
The Straits Times'ın haberine göre, Sullivan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki temasları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.
Sullivan, buradaki açıklamasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Washington ziyaretinde birçok konunun masada olacağına işaret ederek, Modi'nin ziyaretinde ABD ile Hindistan arasında savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda ticaretin önündeki engelleri kaldıracak adımlar atılabileceğini kaydetti.
Bu alanların 5G ve 6G telekomünikasyon teknolojisi, yarı iletken tedarik zincirleri, yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlem gibi 'stratejik alanlarda olabileceğini' aktaran Sullivan, Modi ile de bir araya geldi.
Jake Sullivan, Modi'nin 22 Haziran'da Washington'a yapacağı resmi ziyaret için son hazırlıkları yapmak amacıyla Hindistan'da bulunuyor.
uluslararası para transferi sistemi SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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