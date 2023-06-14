https://sputniknews.com.tr/20230614/abdden-hindistan-ile-savunma-ve-yuksek-teknoloji-alanindaki-engelleri-kaldirma-sinyali-1072411051.html

ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali

ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda Hindistan ile ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T04:53+0300

2023-06-14T04:53+0300

2023-06-14T04:53+0300

dünya

abd

hindistan

narendra modi

joe biden

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The Straits Times'ın haberine göre, Sullivan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki temasları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.Sullivan, buradaki açıklamasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Washington ziyaretinde birçok konunun masada olacağına işaret ederek, Modi'nin ziyaretinde ABD ile Hindistan arasında savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda ticaretin önündeki engelleri kaldıracak adımlar atılabileceğini kaydetti.Bu alanların 5G ve 6G telekomünikasyon teknolojisi, yarı iletken tedarik zincirleri, yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlem gibi 'stratejik alanlarda olabileceğini' aktaran Sullivan, Modi ile de bir araya geldi.Jake Sullivan, Modi'nin 22 Haziran'da Washington'a yapacağı resmi ziyaret için son hazırlıkları yapmak amacıyla Hindistan'da bulunuyor.

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