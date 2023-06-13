https://sputniknews.com.tr/20230613/zaharova-moskova-guvenligini-saglamaya-yonelik-ek-adimlar-atma-hakkini-sakli-tutuyor-1072403471.html
Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor
Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:11+0300
2023-06-13T22:11+0300
2023-06-13T22:11+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
abd
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini beyan etmeleri bağlamında Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zaharova, “Batı tarafından Rusya'ya karşı başlatılan topyekûn hibrit savaş koşullarında, ABD ile NATO'nun herhangi bir askeri-teknik karşı önlemin bulunmadığını varsayarak bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetini beyan etmeleri bir mantıksızlık ve temelsiz özgüven örneğidir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.Zaharova ayrıca, Rusya'nın tüm eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesine tamamen uygun olduğunu ve Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/putin-yaptirimlarin-agir-sonuclarinin-ustesinden-geldikleri-icin-is-insanlarina-tesekkur-etti-1072157007.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_306:0:2747:1831_1920x0_80_0_0_52f986e001e9f4e091fb1b8ae3cb1729.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nato, abd, mariya zaharova
rusya, nato, abd, mariya zaharova
Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini beyan etmeleri bağlamında Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, “Batı tarafından Rusya'ya karşı başlatılan topyekûn hibrit savaş koşullarında, ABD ile NATO'nun herhangi bir askeri-teknik karşı önlemin bulunmadığını varsayarak bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetini beyan etmeleri bir mantıksızlık ve temelsiz özgüven örneğidir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.
Zaharova ayrıca, Rusya'nın tüm eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesine tamamen uygun olduğunu ve Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini vurguladı.