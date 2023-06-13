https://sputniknews.com.tr/20230613/zaharova-moskova-guvenligini-saglamaya-yonelik-ek-adimlar-atma-hakkini-sakli-tutuyor-1072403471.html

Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor

Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T22:11+0300

2023-06-13T22:11+0300

2023-06-13T22:11+0300

ukrayna krizi

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nato

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini beyan etmeleri bağlamında Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zaharova, “Batı tarafından Rusya'ya karşı başlatılan topyekûn hibrit savaş koşullarında, ABD ile NATO'nun herhangi bir askeri-teknik karşı önlemin bulunmadığını varsayarak bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetini beyan etmeleri bir mantıksızlık ve temelsiz özgüven örneğidir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.Zaharova ayrıca, Rusya'nın tüm eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesine tamamen uygun olduğunu ve Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini vurguladı.

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