Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Birçok ürünümüzün içinde yapay zeka var'
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Gazeteci Ülker: Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası’nı en az 1-2 sene bağımsız yönetir
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
'Çocukları cehennem gibi kavramlar üzerinden korkutmak kişilik bozukluklarına kapı açar'
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
13 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/zaharova-moskova-guvenligini-saglamaya-yonelik-ek-adimlar-atma-hakkini-sakli-tutuyor-1072403471.html
Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor
Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:11+0300
2023-06-13T22:11+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
abd
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini beyan etmeleri bağlamında Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zaharova, “Batı tarafından Rusya'ya karşı başlatılan topyekûn hibrit savaş koşullarında, ABD ile NATO'nun herhangi bir askeri-teknik karşı önlemin bulunmadığını varsayarak bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetini beyan etmeleri bir mantıksızlık ve temelsiz özgüven örneğidir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.Zaharova ayrıca, Rusya'nın tüm eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesine tamamen uygun olduğunu ve Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/putin-yaptirimlarin-agir-sonuclarinin-ustesinden-geldikleri-icin-is-insanlarina-tesekkur-etti-1072157007.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_306:0:2747:1831_1920x0_80_0_0_52f986e001e9f4e091fb1b8ae3cb1729.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, abd, mariya zaharova
rusya, nato, abd, mariya zaharova

Zaharova: Moskova, güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tutuyor

22:11 13.06.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini beyan etmeleri bağlamında Moskova’nın Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, “Batı tarafından Rusya'ya karşı başlatılan topyekûn hibrit savaş koşullarında, ABD ile NATO'nun herhangi bir askeri-teknik karşı önlemin bulunmadığını varsayarak bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetini beyan etmeleri bir mantıksızlık ve temelsiz özgüven örneğidir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.
Zaharova ayrıca, Rusya'nın tüm eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesine tamamen uygun olduğunu ve Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
Putin, yaptırımların ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için iş insanlarına teşekkür etti
8 Haziran , 00:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала