https://sputniknews.com.tr/20230613/vedat-milor-istanbulda-cig-kofte-yok-hepsi-aslinda-kisir-1072368515.html
Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır
Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır
Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:11+0300
2023-06-13T11:11+0300
2023-06-13T11:18+0300
yaşam
istanbul
vedat milor
kısır
çiğ köfte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.Vedat Milor kimdir?Vedat Milor, 10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde dünyada ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220715/vedat-milor-ve-ozgur-demirtas-arasinda-su-boregi-tartismasi-evrensel-kriterler-neler-1058759517.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d3c517bb8e5b8cf8be6061289f73b67c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat milor kimdir, vedat milor çiğ köfte çıkışı, vedat milor çiğ köfte, gurme vedat milör kimdir
vedat milor kimdir, vedat milor çiğ köfte çıkışı, vedat milor çiğ köfte, gurme vedat milör kimdir
Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır
11:11 13.06.2023 (güncellendi: 11:18 13.06.2023) Abone ol
Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.
Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.
Vedat Milor kimdir?
Vedat Milor, 10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.
Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde dünyada ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyor.