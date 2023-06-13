Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230613/vedat-milor-istanbulda-cig-kofte-yok-hepsi-aslinda-kisir-1072368515.html
Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır
Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır
Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:11+0300
2023-06-13T11:18+0300
yaşam
istanbul
vedat milor
kısır
çiğ köfte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.Vedat Milor kimdir?Vedat Milor, 10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde dünyada ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220715/vedat-milor-ve-ozgur-demirtas-arasinda-su-boregi-tartismasi-evrensel-kriterler-neler-1058759517.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d3c517bb8e5b8cf8be6061289f73b67c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vedat milor kimdir, vedat milor çiğ köfte çıkışı, vedat milor çiğ köfte, gurme vedat milör kimdir
vedat milor kimdir, vedat milor çiğ köfte çıkışı, vedat milor çiğ köfte, gurme vedat milör kimdir

Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır

11:11 13.06.2023 (güncellendi: 11:18 13.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Vedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Fotoğraf : Twitter /
Abone olTelegram
Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.
Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.

Vedat Milor kimdir?

Vedat Milor, 10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.
Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde dünyada ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyor.
Su böreği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
YAŞAM
Vedat Milor ve Özgür Demirtaş arasında 'su böreği' tartışması: 'Evrensel kriterler neler?'
15 Temmuz 2022, 16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала