https://sputniknews.com.tr/20230613/vedat-milor-istanbulda-cig-kofte-yok-hepsi-aslinda-kisir-1072368515.html

Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır

Vedat Milor: İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır

Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T11:11+0300

2023-06-13T11:11+0300

2023-06-13T11:18+0300

yaşam

istanbul

vedat milor

kısır

çiğ köfte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.Vedat Milor kimdir?Vedat Milor, 10 Ekim 1955 doğumlu Türk öğretim üyesi, sunucu, yemek ve şarap eleştirmenidir. Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.Aynı zamanda 2018 yılında Lezzet Rehberi isimli internet sitesinde dünyada ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Ünlü gurme, Türkçe yayın yapan gastronomi sitesi Mizanplas'ta da yazılar yayınlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220715/vedat-milor-ve-ozgur-demirtas-arasinda-su-boregi-tartismasi-evrensel-kriterler-neler-1058759517.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat milor kimdir, vedat milor çiğ köfte çıkışı, vedat milor çiğ köfte, gurme vedat milör kimdir