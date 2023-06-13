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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-bati-silah-taleplerimize-karsi-ruslari-oldurmemizi-istedi-1072395576.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Batı, silah taleplerimize karşı Rusları öldürmemizi istedi
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Batı, silah taleplerimize karşı Rusları öldürmemizi istedi
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'nın özel askeri harekatının başlarında Batı'dan silah talep ettiklerinde kendilerinden Rusları öldürmelerinin... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T17:41+0300
2023-06-13T17:42+0300
aleksey reznikov
ukrayna krizi
rus
batı
ukrayna krizi
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Foreign Affairs dergisine demeç veren Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batılı ülkelerin özel askeri harekatın başında silah yardımı sunmak yerine Rusları öldürme çağrısı yaptığını kaydetti.Renizkov, Batılı ülkelerden ABD yapımı Stinger füze sistemleri istediklerinde "Hayır, siperler kazın ve her şey bitmeden mümkün olduğunca çok Rus öldürün" karşılığını aldıklarını vurguladı.Reznikov, Batılı siyasetçilerin Ukrayna'nın zafer kazanmasının imkansız olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.Ukrayna Savunma Bakanı, "Fakat Ukrayna ordusu ayakta kaldıkça ve çarpışmaya devam ettikçe ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın diğer dostları giderek daha fazla silah tedarik etti. Nihayetinde Kiev, hem Stinger hem HIMARS hem de Patriot sistemleri aldı. Daha sonra Bradley zırhlı piyade araçları, Stryker zırhlı araçları, Abrams ve Leopard tankları ve daha birçoğunu verdiler" ifadelerini kullandı.Reznikov, Batı'dan F-16 savaş uçağı alacaklarına inandığını da söyledi.
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aleksey reznikov, rus, batı, ukrayna krizi
aleksey reznikov, rus, batı, ukrayna krizi

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Batı, silah taleplerimize karşı Rusları öldürmemizi istedi

17:41 13.06.2023 (güncellendi: 17:42 13.06.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna askeri/ polisi
Ukrayna askeri/ polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'nın özel askeri harekatının başlarında Batı'dan silah talep ettiklerinde kendilerinden Rusları öldürmelerinin istendiğini anlattı.
Foreign Affairs dergisine demeç veren Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batılı ülkelerin özel askeri harekatın başında silah yardımı sunmak yerine Rusları öldürme çağrısı yaptığını kaydetti.

Renizkov, Batılı ülkelerden ABD yapımı Stinger füze sistemleri istediklerinde "Hayır, siperler kazın ve her şey bitmeden mümkün olduğunca çok Rus öldürün" karşılığını aldıklarını vurguladı.

Reznikov, Batılı siyasetçilerin Ukrayna'nın zafer kazanmasının imkansız olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.

Ukrayna Savunma Bakanı, "Fakat Ukrayna ordusu ayakta kaldıkça ve çarpışmaya devam ettikçe ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın diğer dostları giderek daha fazla silah tedarik etti. Nihayetinde Kiev, hem Stinger hem HIMARS hem de Patriot sistemleri aldı. Daha sonra Bradley zırhlı piyade araçları, Stryker zırhlı araçları, Abrams ve Leopard tankları ve daha birçoğunu verdiler" ifadelerini kullandı.

Reznikov, Batı'dan F-16 savaş uçağı alacaklarına inandığını da söyledi.
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