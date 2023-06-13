Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Batı, silah taleplerimize karşı Rusları öldürmemizi istedi

Foreign Affairs dergisine demeç veren Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batılı ülkelerin özel askeri harekatın başında silah yardımı sunmak yerine Rusları öldürme çağrısı yaptığını kaydetti.



Renizkov, Batılı ülkelerden ABD yapımı Stinger füze sistemleri istediklerinde "Hayır, siperler kazın ve her şey bitmeden mümkün olduğunca çok Rus öldürün" karşılığını aldıklarını vurguladı.



Reznikov, Batılı siyasetçilerin Ukrayna'nın zafer kazanmasının imkansız olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.



Ukrayna Savunma Bakanı, "Fakat Ukrayna ordusu ayakta kaldıkça ve çarpışmaya devam ettikçe ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın diğer dostları giderek daha fazla silah tedarik etti. Nihayetinde Kiev, hem Stinger hem HIMARS hem de Patriot sistemleri aldı. Daha sonra Bradley zırhlı piyade araçları, Stryker zırhlı araçları, Abrams ve Leopard tankları ve daha birçoğunu verdiler" ifadelerini kullandı.



Reznikov, Batı'dan F-16 savaş uçağı alacaklarına inandığını da söyledi.