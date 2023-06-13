https://sputniknews.com.tr/20230613/ukrayna-ordu-saflarinda-savasan-finlandiyali-parali-asker-oldu-1072398980.html
Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı asker öldü
Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı asker öldü
Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğü bildirildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T19:27+0300
2023-06-13T19:27+0300
2023-06-13T19:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
paralı asker
finlandiya
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Fin devlet televizyon kanalı YLE, Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğünü duyurdu.Ukrayna ordu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Finlandiyalı paralı askerin geçen hafta sonu öldürüldüğü belirtilirken bunun Ukrayna’da ölen ilk Finlandiyalı militan olduğu tahmini dile getirildi.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın olaydan haberdar olduğu aktarıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında 60 ülkeden 8 binden fazla yabancının savaştığını açıklamıştı. En büyük grupların Polonya, ABD, Kanada, Romanya ve İngiltere’den olduğu kaydedilmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, paralı asker, finlandiya
ukrayna krizi, ukrayna, paralı asker, finlandiya
Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı asker öldü
19:27 13.06.2023 (güncellendi: 19:28 13.06.2023) Abone ol
Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğü bildirildi.
Fin devlet televizyon kanalı YLE
, Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğünü duyurdu.
Ukrayna ordu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Finlandiyalı paralı askerin geçen hafta sonu öldürüldüğü belirtilirken bunun Ukrayna’da ölen ilk Finlandiyalı militan olduğu tahmini dile getirildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın olaydan haberdar olduğu aktarıldı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında 60 ülkeden 8 binden fazla yabancının savaştığını açıklamıştı. En büyük grupların Polonya, ABD, Kanada, Romanya ve İngiltere’den olduğu kaydedilmişti.