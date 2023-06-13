https://sputniknews.com.tr/20230613/ukrayna-ordu-saflarinda-savasan-finlandiyali-parali-asker-oldu-1072398980.html

Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı asker öldü

Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı asker öldü

Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğü bildirildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T19:27+0300

2023-06-13T19:27+0300

2023-06-13T19:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

paralı asker

finlandiya

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Fin devlet televizyon kanalı YLE, Ukrayna ordu saflarında savaşan bir Finlandiyalı paralı askerin öldüğünü duyurdu.Ukrayna ordu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Finlandiyalı paralı askerin geçen hafta sonu öldürüldüğü belirtilirken bunun Ukrayna’da ölen ilk Finlandiyalı militan olduğu tahmini dile getirildi.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın olaydan haberdar olduğu aktarıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında 60 ülkeden 8 binden fazla yabancının savaştığını açıklamıştı. En büyük grupların Polonya, ABD, Kanada, Romanya ve İngiltere’den olduğu kaydedilmişti.

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ukrayna krizi, ukrayna, paralı asker, finlandiya