Tolga Karaçelik'ten yeni film: Fargo'nun yıldızı Steve Buscemi başrolde

'Gişe Memuru' ve 'Sarmaşık' filmleriyle adını duyuran yönetmen Tolga Karaçelik, üçüncü uzun metraj filmi 'Kelebekler' ile 2018 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazandı. Karaçelik şimdi, yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer'ın (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) çekimlerine New York'ta başladı.Filmin başrollerini 'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Büyük Lebowski' gibi yapımlarla tanınan Altın Küre ödüllü Steve Buscemi; "Severance" dizisiyle gündemde olan Britt Lower ile son olarak Sundance ve Berlin film festivallerinde ses getiren "Past Lives"da rol alan John Magaro üstleniyor.Film kara komedi türündeKara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.The Shallow Tale'in yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak'la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi'nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ'ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.Britt Lower, John Magaro ve Kanat Doğramacı'nın (Asteros Film) uygulayıcı yapımcı olduğu filmin dünya çapındaki haklarını ise CAA Media Finance ve UTA yönetiyor.Filmin görüntü yönetmenliğini 'Black Bird' ile tanınan Natalia Kingston’ın, prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği 'The Shallow Tale'in müzik süpervizörlüğünü ise Emmy ödüllü Ciara Elwis yapacak.

