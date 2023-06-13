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https://sputniknews.com.tr/20230613/tolga-karacelikten-yeni-film-fargonun-yildizi-steve-buscemi-basrolde-1072387182.html
Tolga Karaçelik'ten yeni film: Fargo'nun yıldızı Steve Buscemi başrolde
Tolga Karaçelik'ten yeni film: Fargo'nun yıldızı Steve Buscemi başrolde
Tolga Karaçelik, İngilizce olarak çekeceği dördüncü filmi 'The Shallow Tale'in çekimlerine New York’ta başladı. Filmin başrolünde 'Rezervuar Köpekleri'... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:28+0300
2023-06-13T15:37+0300
tolga karaçelik
yaşam
fargo
steve buscemi
komedi
film
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'Gişe Memuru' ve 'Sarmaşık' filmleriyle adını duyuran yönetmen Tolga Karaçelik, üçüncü uzun metraj filmi 'Kelebekler' ile 2018 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazandı. Karaçelik şimdi, yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer'ın (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) çekimlerine New York'ta başladı.Filmin başrollerini 'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Büyük Lebowski' gibi yapımlarla tanınan Altın Küre ödüllü Steve Buscemi; "Severance" dizisiyle gündemde olan Britt Lower ile son olarak Sundance ve Berlin film festivallerinde ses getiren "Past Lives"da rol alan John Magaro üstleniyor.Film kara komedi türündeKara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.The Shallow Tale'in yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak'la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi'nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ'ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.Britt Lower, John Magaro ve Kanat Doğramacı'nın (Asteros Film) uygulayıcı yapımcı olduğu filmin dünya çapındaki haklarını ise CAA Media Finance ve UTA yönetiyor.Filmin görüntü yönetmenliğini 'Black Bird' ile tanınan Natalia Kingston’ın, prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği 'The Shallow Tale'in müzik süpervizörlüğünü ise Emmy ödüllü Ciara Elwis yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20180128/sundance-film-festivalinde-juri-ozel-odulunu-tolga-karacelikin-kelebekleri-aldi-1032000590.html
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tolga karaçelik, fargo, steve buscemi, komedi, film
tolga karaçelik, fargo, steve buscemi, komedi, film

Tolga Karaçelik'ten yeni film: Fargo'nun yıldızı Steve Buscemi başrolde

15:28 13.06.2023 (güncellendi: 15:37 13.06.2023)
© AFP 2023Steve Buscemi
Steve Buscemi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023
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Tolga Karaçelik, İngilizce olarak çekeceği dördüncü filmi 'The Shallow Tale'in çekimlerine New York’ta başladı. Filmin başrolünde 'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Büyük Lebowski' gibi yapımlarla tanınan Steve Buscemi var.
'Gişe Memuru' ve 'Sarmaşık' filmleriyle adını duyuran yönetmen Tolga Karaçelik, üçüncü uzun metraj filmi 'Kelebekler' ile 2018 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazandı. Karaçelik şimdi, yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer'ın (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) çekimlerine New York'ta başladı.
Filmin başrollerini 'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Büyük Lebowski' gibi yapımlarla tanınan Altın Küre ödüllü Steve Buscemi; "Severance" dizisiyle gündemde olan Britt Lower ile son olarak Sundance ve Berlin film festivallerinde ses getiren "Past Lives"da rol alan John Magaro üstleniyor.

Film kara komedi türünde

Kara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.

The Shallow Tale'in yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak'la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi'nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ'ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.
Britt Lower, John Magaro ve Kanat Doğramacı'nın (Asteros Film) uygulayıcı yapımcı olduğu filmin dünya çapındaki haklarını ise CAA Media Finance ve UTA yönetiyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini 'Black Bird' ile tanınan Natalia Kingston’ın, prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği 'The Shallow Tale'in müzik süpervizörlüğünü ise Emmy ödüllü Ciara Elwis yapacak.
Tolga Karaçelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2018
YAŞAM
Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı
28 Ocak 2018, 15:50
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