https://sputniknews.com.tr/20230613/tanju-ozcan-bolunun-en-gorunen-yerine-cumhurbaskani-erdoganin-heykelini-dikecek-1072395271.html
Tanju Özcan ‘Bolu’nun en görünen yerine’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini dikecek
Tanju Özcan ‘Bolu’nun en görünen yerine’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini dikecek
Seçimlerden önce "Erdoğan seçimi kazanırsa Bolu'nu en görünür yerine heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü yerine getirmek için... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T17:25+0300
2023-06-13T17:25+0300
2023-06-13T17:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
heykel
cumhurbaşkanı
tanju özcan
chp
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için harekete geçti.Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230613/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-yeniden-chpde-partinin-basari-sansi-yok-1072375430.html
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recep tayyip erdoğan, heykel, cumhurbaşkanı, tanju özcan, chp
recep tayyip erdoğan, heykel, cumhurbaşkanı, tanju özcan, chp
Tanju Özcan ‘Bolu’nun en görünen yerine’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini dikecek
17:25 13.06.2023 (güncellendi: 17:28 13.06.2023) Abone ol
Seçimlerden önce "Erdoğan seçimi kazanırsa Bolu'nu en görünür yerine heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muvafakatname istediğini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için harekete geçti.
Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Recep Tayyip Erdoğan'a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim”