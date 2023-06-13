https://sputniknews.com.tr/20230613/tanju-ozcan-bolunun-en-gorunen-yerine-cumhurbaskani-erdoganin-heykelini-dikecek-1072395271.html

Tanju Özcan ‘Bolu’nun en görünen yerine’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini dikecek

Tanju Özcan ‘Bolu’nun en görünen yerine’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini dikecek

Seçimlerden önce "Erdoğan seçimi kazanırsa Bolu'nu en görünür yerine heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü yerine getirmek için... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T17:25+0300

2023-06-13T17:25+0300

2023-06-13T17:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

heykel

cumhurbaşkanı

tanju özcan

chp

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için harekete geçti.Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230613/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-yeniden-chpde-partinin-basari-sansi-yok-1072375430.html

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recep tayyip erdoğan, heykel, cumhurbaşkanı, tanju özcan, chp