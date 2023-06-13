Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230613/suudi-arabistan-ile-suriye-ticaret-yetkilileri-ekonomik-isbirliginin-yeniden-baslamasi-icin-anlasti-1072384459.html
Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı
Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı
ABD'nin bölgesel müttefiklerinin vekalet savaşının başarısızlığa uğramasıyla Arap Birliği'ne geri dönen Suriye, petrol zengini Suudi Arabistan'la savaşın... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T14:25+0300
2023-06-13T15:29+0300
suriye
suudi arabistan
ekonomik işbirliği
anlaşma
arap birliği
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072380246_0:26:680:409_1920x0_80_0_0_effa34600a3317b9efbc2cb23ce2df17.jpg
Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran normalleşmesi ve Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden kucaklamasının Ortadoğu çapında yarattığı etki kapsamında Suudi Arabistan ile Suriye ekonomik işbirliğini yeniden başlatma konusunda uzlaşıya vardı.Ticaret odaları arasında anlaşmaAnlaşma, pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-Çin İş Konferansı oturumuna paralel Suudi Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Hasan el Huvaizi ile Suriyeli mevkidaşı Muhammed el Lahham arasında yapılan görüşmede sağlandı.Yatırım vurgusuSuudi devlet medyasının haberine göre Huvaizi ile Lahham, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretler düzenlemesi, ülkelerin ekonomilerine yatırım fırsatları sağlanması, ekonomik forumlar düzenlenmesi ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Lahham, Suriyeli girişimcilerin Suudi Arabistan'da iş yapma arzusunu dile getirdi.Dışişleri bakanları da görüştüBu gelişmelere koşut, Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği üye ülkeleri ile Pasifik Küçük Ada Gelişmekte Olan Ülkeleri arasında ikinci bakanlar toplantısı vesilesiyle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Suudi Dışişleri'nin görüşmeyle ilgili paylaşımında "Suriye arenasında ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular" denildi. Bu, Mikdad'ın bir aydan kısa süre içinde ikinci Suudi Arabistan ziyareti oldu. Ekonomik işbirliği anlaşması, mayıs ayında Arap Birliği'nin 12 yıl önce askıya alınan örgüt üyeliğini Suriye'ye iade kararı almasının ardından gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği liderler zirvesine katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-veliahti-ukraynada-baris-icin-arabuluculuga-haziriz-zirveye-esadin-katilimindan-memnunuz-1071308187.html
https://sputniknews.com.tr/20230520/arap-birligi-suriyenin-birlige-donusu-araplara-ozgu-bir-konu-1071330987.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
suriye
suudi arabistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072380246_0:0:680:511_1920x0_80_0_0_06b76f93b4e4802016673323e1884eb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, suudi arabistan, ekonomik işbirliği, anlaşma, arap birliği, çin
suriye, suudi arabistan, ekonomik işbirliği, anlaşma, arap birliği, çin

Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı

14:25 13.06.2023 (güncellendi: 15:29 13.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Foreign Ministry 🇸🇦@KSAmofaENSuudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Arap ülkeleri ile Pasifik adaları ülkeleri arasında ikinci ortak bakanlar toplantısı vesilesiyle baş başa görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad (solda) ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Arap ülkeleri ile Pasifik adaları ülkeleri arasında ikinci ortak bakanlar toplantısı vesilesiyle baş başa görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad (solda) ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/Foreign Ministry 🇸🇦@KSAmofaEN
Abone olTelegram
ABD'nin bölgesel müttefiklerinin vekalet savaşının başarısızlığa uğramasıyla Arap Birliği'ne geri dönen Suriye, petrol zengini Suudi Arabistan'la savaşın yaralarını sarmak açısından önemli bir uzlaşıya vardı. Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ekonomik ortaklık, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yeniden başlaması yönünde açıklama yapıldı.
Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran normalleşmesi ve Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden kucaklamasının Ortadoğu çapında yarattığı etki kapsamında Suudi Arabistan ile Suriye ekonomik işbirliğini yeniden başlatma konusunda uzlaşıya vardı.

Ticaret odaları arasında anlaşma

Anlaşma, pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-Çin İş Konferansı oturumuna paralel Suudi Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Hasan el Huvaizi ile Suriyeli mevkidaşı Muhammed el Lahham arasında yapılan görüşmede sağlandı.

Yatırım vurgusu

Suudi devlet medyasının haberine göre Huvaizi ile Lahham, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretler düzenlemesi, ülkelerin ekonomilerine yatırım fırsatları sağlanması, ekonomik forumlar düzenlenmesi ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesinin 'onur konuğu' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zirveye hitabını takip eden medya mensupları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
Ukrayna krizi
Suudi Veliahtı: Ukrayna'da barış için arabuluculuğa hazırız, zirveye Esad'ın katılımından memnunuz
19 Mayıs, 15:46
Ayrıca Lahham, Suriyeli girişimcilerin Suudi Arabistan'da iş yapma arzusunu dile getirdi.

Dışişleri bakanları da görüştü

Bu gelişmelere koşut, Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği üye ülkeleri ile Pasifik Küçük Ada Gelişmekte Olan Ülkeleri arasında ikinci bakanlar toplantısı vesilesiyle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yılın ardından Arap Birliği zirvesine katılmak Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
DÜNYA
Arap Birliği: Suriye'nin birliğe dönüşü Araplara özgü bir konu
20 Mayıs, 00:47
Suudi Dışişleri'nin görüşmeyle ilgili paylaşımında "Suriye arenasında ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular" denildi.
Bu, Mikdad'ın bir aydan kısa süre içinde ikinci Suudi Arabistan ziyareti oldu.
Ekonomik işbirliği anlaşması, mayıs ayında Arap Birliği'nin 12 yıl önce askıya alınan örgüt üyeliğini Suriye'ye iade kararı almasının ardından gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği liderler zirvesine katıldı.
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
30 Mayıs, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала