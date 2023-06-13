https://sputniknews.com.tr/20230613/suudi-arabistan-ile-suriye-ticaret-yetkilileri-ekonomik-isbirliginin-yeniden-baslamasi-icin-anlasti-1072384459.html
Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı
Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı
ABD'nin bölgesel müttefiklerinin vekalet savaşının başarısızlığa uğramasıyla Arap Birliği'ne geri dönen Suriye, petrol zengini Suudi Arabistan'la savaşın... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T14:25+0300
2023-06-13T14:25+0300
2023-06-13T15:29+0300
suriye
suudi arabistan
ekonomik işbirliği
anlaşma
arap birliği
çin
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Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran normalleşmesi ve Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden kucaklamasının Ortadoğu çapında yarattığı etki kapsamında Suudi Arabistan ile Suriye ekonomik işbirliğini yeniden başlatma konusunda uzlaşıya vardı.Ticaret odaları arasında anlaşmaAnlaşma, pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-Çin İş Konferansı oturumuna paralel Suudi Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Hasan el Huvaizi ile Suriyeli mevkidaşı Muhammed el Lahham arasında yapılan görüşmede sağlandı.Yatırım vurgusuSuudi devlet medyasının haberine göre Huvaizi ile Lahham, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretler düzenlemesi, ülkelerin ekonomilerine yatırım fırsatları sağlanması, ekonomik forumlar düzenlenmesi ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Lahham, Suriyeli girişimcilerin Suudi Arabistan'da iş yapma arzusunu dile getirdi.Dışişleri bakanları da görüştüBu gelişmelere koşut, Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği üye ülkeleri ile Pasifik Küçük Ada Gelişmekte Olan Ülkeleri arasında ikinci bakanlar toplantısı vesilesiyle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Suudi Dışişleri'nin görüşmeyle ilgili paylaşımında "Suriye arenasında ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular" denildi. Bu, Mikdad'ın bir aydan kısa süre içinde ikinci Suudi Arabistan ziyareti oldu. Ekonomik işbirliği anlaşması, mayıs ayında Arap Birliği'nin 12 yıl önce askıya alınan örgüt üyeliğini Suriye'ye iade kararı almasının ardından gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği liderler zirvesine katıldı.
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suriye, suudi arabistan, ekonomik işbirliği, anlaşma, arap birliği, çin
suriye, suudi arabistan, ekonomik işbirliği, anlaşma, arap birliği, çin
Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı
14:25 13.06.2023 (güncellendi: 15:29 13.06.2023) Abone ol
ABD'nin bölgesel müttefiklerinin vekalet savaşının başarısızlığa uğramasıyla Arap Birliği'ne geri dönen Suriye, petrol zengini Suudi Arabistan'la savaşın yaralarını sarmak açısından önemli bir uzlaşıya vardı. Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ekonomik ortaklık, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yeniden başlaması yönünde açıklama yapıldı.
Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran normalleşmesi ve Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden kucaklamasının Ortadoğu çapında yarattığı etki kapsamında Suudi Arabistan ile Suriye ekonomik işbirliğini yeniden başlatma konusunda uzlaşıya vardı.
Ticaret odaları arasında anlaşma
Anlaşma, pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-Çin İş Konferansı oturumuna paralel Suudi Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Hasan el Huvaizi ile Suriyeli mevkidaşı Muhammed el Lahham arasında yapılan görüşmede sağlandı.
Yatırım vurgusu
Suudi devlet medyasının haberine göre Huvaizi ile Lahham, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretler düzenlemesi, ülkelerin ekonomilerine yatırım fırsatları sağlanması, ekonomik forumlar düzenlenmesi ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Lahham, Suriyeli girişimcilerin Suudi Arabistan'da iş yapma arzusunu dile getirdi.
Dışişleri bakanları da görüştü
Bu gelişmelere koşut, Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği üye ülkeleri ile Pasifik Küçük Ada Gelişmekte Olan Ülkeleri arasında ikinci bakanlar toplantısı vesilesiyle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Dışişleri'nin görüşmeyle ilgili paylaşımında "Suriye arenasında ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular" denildi.
Bu, Mikdad'ın bir aydan kısa süre içinde ikinci Suudi Arabistan ziyareti oldu.
Ekonomik işbirliği anlaşması, mayıs ayında Arap Birliği'nin 12 yıl önce askıya alınan örgüt üyeliğini Suriye'ye iade kararı almasının ardından gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği liderler zirvesine katıldı.