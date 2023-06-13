https://sputniknews.com.tr/20230613/suudi-arabistan-ile-suriye-ticaret-yetkilileri-ekonomik-isbirliginin-yeniden-baslamasi-icin-anlasti-1072384459.html

Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı

Suudi Arabistan ile Suriye ticaret yetkilileri ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması için anlaştı

ABD'nin bölgesel müttefiklerinin vekalet savaşının başarısızlığa uğramasıyla Arap Birliği'ne geri dönen Suriye, petrol zengini Suudi Arabistan'la savaşın... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T14:25+0300

2023-06-13T14:25+0300

2023-06-13T15:29+0300

suriye

suudi arabistan

ekonomik işbirliği

anlaşma

arap birliği

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072380246_0:26:680:409_1920x0_80_0_0_effa34600a3317b9efbc2cb23ce2df17.jpg

Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan-İran normalleşmesi ve Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden kucaklamasının Ortadoğu çapında yarattığı etki kapsamında Suudi Arabistan ile Suriye ekonomik işbirliğini yeniden başlatma konusunda uzlaşıya vardı.Ticaret odaları arasında anlaşmaAnlaşma, pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-Çin İş Konferansı oturumuna paralel Suudi Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Hasan el Huvaizi ile Suriyeli mevkidaşı Muhammed el Lahham arasında yapılan görüşmede sağlandı.Yatırım vurgusuSuudi devlet medyasının haberine göre Huvaizi ile Lahham, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretler düzenlemesi, ülkelerin ekonomilerine yatırım fırsatları sağlanması, ekonomik forumlar düzenlenmesi ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Lahham, Suriyeli girişimcilerin Suudi Arabistan'da iş yapma arzusunu dile getirdi.Dışişleri bakanları da görüştüBu gelişmelere koşut, Suudi başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği üye ülkeleri ile Pasifik Küçük Ada Gelişmekte Olan Ülkeleri arasında ikinci bakanlar toplantısı vesilesiyle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Suudi Dışişleri'nin görüşmeyle ilgili paylaşımında "Suriye arenasında ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular" denildi. Bu, Mikdad'ın bir aydan kısa süre içinde ikinci Suudi Arabistan ziyareti oldu. Ekonomik işbirliği anlaşması, mayıs ayında Arap Birliği'nin 12 yıl önce askıya alınan örgüt üyeliğini Suriye'ye iade kararı almasının ardından gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği liderler zirvesine katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-veliahti-ukraynada-baris-icin-arabuluculuga-haziriz-zirveye-esadin-katilimindan-memnunuz-1071308187.html

https://sputniknews.com.tr/20230520/arap-birligi-suriyenin-birlige-donusu-araplara-ozgu-bir-konu-1071330987.html

https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html

suriye

suudi arabistan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suudi arabistan, ekonomik işbirliği, anlaşma, arap birliği, çin