https://sputniknews.com.tr/20230613/suriyede-helikopter-kazasi-22-abd-askeri-yaralandi--1072367604.html
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T10:50+0300
2023-06-13T10:50+0300
2023-06-13T10:50+0300
dünya
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd
asker
helikopter
askeri helikopter
helikopter kazası
ağır yaralı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan 'yoğun bakım tesislerine' sevk edildiği kaydedildi.Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi.Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/suriyede-kurt-devletini-desteklemiyoruz-diyen-abd-disisleri-samla-birligini-de-istemiyoruz-1072199297.html
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ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, asker, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, ağır yaralı
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, asker, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, ağır yaralı
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
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Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.
Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan 'yoğun bakım tesislerine' sevk edildiği kaydedildi.
Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi.
Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.