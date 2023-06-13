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SON DAKİKA | Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır
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https://sputniknews.com.tr/20230613/suriyede-helikopter-kazasi-22-abd-askeri-yaralandi--1072367604.html
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan 'yoğun bakım tesislerine' sevk edildiği kaydedildi.Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi.Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/suriyede-kurt-devletini-desteklemiyoruz-diyen-abd-disisleri-samla-birligini-de-istemiyoruz-1072199297.html
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ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, asker, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, ağır yaralı
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, asker, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, ağır yaralı

Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

10:50 13.06.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANSuriye- Deyr ez Zor- ABD askeri
Suriye- Deyr ez Zor- ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.
Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan 'yoğun bakım tesislerine' sevk edildiği kaydedildi.
Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi.
Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
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