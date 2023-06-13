https://sputniknews.com.tr/20230613/suriyede-helikopter-kazasi-22-abd-askeri-yaralandi--1072367604.html

Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T10:50+0300

2023-06-13T10:50+0300

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dünya

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd

asker

helikopter

askeri helikopter

helikopter kazası

ağır yaralı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan 'yoğun bakım tesislerine' sevk edildiği kaydedildi.Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi.Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230608/suriyede-kurt-devletini-desteklemiyoruz-diyen-abd-disisleri-samla-birligini-de-istemiyoruz-1072199297.html

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ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, asker, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, ağır yaralı