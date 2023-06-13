https://sputniknews.com.tr/20230613/sunucu-canli-yayinda-soyundu-hatayin-sesi-duyulsun-istiyorum-1072369464.html

Sunucu canlı yayında soyundu: Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum

Sunucu canlı yayında soyundu: Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum

HRT Akdeniz Ana Haber sunucusu Ali Yolcu, "Soyunuyorum çünkü yayılsın bu video sosyal medyada, Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum" diyerek canlı yayında soyundu. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T11:23+0300

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yaşam

hatay

canlı yayın

sunucu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı verdiği kent olan Hatay'da yayın yapan yerel HRT Akdeniz TV’nin ana haber sunucusu Ali Yolcu, canlı yayında soyundu. Ana haberde "Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın, bir protesto yapacağım" diyerek söze başlayan Ali Yolcu, soyunmaya başladı. Yolcu, "Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik duymadılar. Hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun. Soyunuyorum çünkü yayılsın bu video sosyal medyada, Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum. Bunu Hatay için yapıyorum, belki sesimizi duyarlar böylece, çünkü duymadılar" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/uzmanlardan-deprem-uyarilari-ve-tedbir-onerileri-bir-risk-biter-baska-bir-risk-baslar-1071890590.html

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