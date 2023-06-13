https://sputniknews.com.tr/20230613/sifir-otomobil-fiyatlari-zamlandi-1072367192.html

Sıfır otomobil fiyatları zamlandı

Sıfır otomobil fiyatları zamlandı

Sıfır otomobillerde dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından zam dalgası geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T10:33+0300

2023-06-13T10:33+0300

2023-06-13T10:33+0300

ekonomi

otomobil

ekonomi

fiyat

fiyat artırımı

fiyat artışı

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştıOtomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20230613/aldatici-fiyat-etiketleri-icin-11-milyon-lira-ceza-1072362986.html

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otomobil, ekonomi, fiyat, fiyat artırımı, fiyat artışı