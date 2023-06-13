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https://sputniknews.com.tr/20230613/sifir-otomobil-fiyatlari-zamlandi-1072367192.html
Sıfır otomobil fiyatları zamlandı
Sıfır otomobil fiyatları zamlandı
Sıfır otomobillerde dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından zam dalgası geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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otomobil
ekonomi
fiyat
fiyat artırımı
fiyat artışı
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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştıOtomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:
https://sputniknews.com.tr/20230613/aldatici-fiyat-etiketleri-icin-11-milyon-lira-ceza-1072362986.html
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otomobil, ekonomi, fiyat, fiyat artırımı, fiyat artışı
otomobil, ekonomi, fiyat, fiyat artırımı, fiyat artışı

Sıfır otomobil fiyatları zamlandı

10:33 13.06.2023
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Sıfır otomobillerde dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından zam dalgası geldi.
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.
Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.
Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:
RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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