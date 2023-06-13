Sıfır otomobil fiyatları zamlandı
© İHAaraç, otomobil
© İHA
Sıfır otomobillerde dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından zam dalgası geldi.
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.
Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.
Zamlar tam gaz sürüyor‼️— Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) June 12, 2023
Bugün itibarıyla gelen zamlar şöyle;
📌Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van👉 %12
📌Renault Austral👉 %21
📌Honda Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord👉 %12
📌VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo👉%13
📌Peugeot 208, 2008, 308, 408, 5008,…
Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:
RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9