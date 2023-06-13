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Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City'den şehir turu
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City'den şehir turu
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City, sezonu 3 kupayla kapatmanın sevincini üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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manchester city, fotoğraf, ingiltere, kupa, фото
manchester city, fotoğraf, ingiltere, kupa, фото

Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City'den şehir turu

12:15 13.06.2023
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İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City, sezonu 3 kupayla kapatmanın sevincini üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı.
© AFP 2023İngiltere ekibi Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sezonu 3 kupayla tamamladı.
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023
İngiltere ekibi Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sezonu 3 kupayla tamamladı.
© AA / Lindsey ParnabyTeknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncular tarihi bir sezonu geride bırakırken, üstü açık otobüsle şehir turu attı.
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Lindsey Parnaby
Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncular tarihi bir sezonu geride bırakırken, üstü açık otobüsle şehir turu attı.
© AA / Lindsey ParnabyManchester kentinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla bir araya gelen Maviler, üzerinde 'Treble Winners' yazılı otobüsle Oxford meydanına geldi.
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Lindsey Parnaby
Manchester kentinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla bir araya gelen Maviler, üzerinde 'Treble Winners' yazılı otobüsle Oxford meydanına geldi.
© AA / Lindsey ParnabyYağışlı havaya rağmen alanda toplanan taraftarlar, oyuncuları ve teknik ekibi karşılamak üzere otobüsü bekledi.
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Lindsey Parnaby
Yağışlı havaya rağmen alanda toplanan taraftarlar, oyuncuları ve teknik ekibi karşılamak üzere otobüsü bekledi.
© AA / Ioannis Alexopoulosİstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan ve dün ülkesine dönen İngiltere temsilcisi Manchester City, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi. Tören sonrasında Manchester sokakları taraftarların çöpleriyle kaplandı.
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ioannis Alexopoulos
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan ve dün ülkesine dönen İngiltere temsilcisi Manchester City, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi. Tören sonrasında Manchester sokakları taraftarların çöpleriyle kaplandı.
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