Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City'den şehir turu

© AA / Ioannis Alexopoulos İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan ve dün ülkesine dönen İngiltere temsilcisi Manchester City, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi. Tören sonrasında Manchester sokakları taraftarların çöpleriyle kaplandı.