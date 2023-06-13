https://sputniknews.com.tr/20230613/samsunu-saganak-yagis-vurdu-4-ilcede-okullar-tatil-edildi-1072361258.html
Samsun'u sağanak yağış vurdu: 4 ilçede okullar tatil edildi
Samsun'u sağanak yağış vurdu: 4 ilçede okullar tatil edildi
Samsun'u yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. 4 ilçede eğitime ara verildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:06+0300
2023-06-13T09:06+0300
2023-06-13T09:17+0300
türkiye
samsun
yağış
sağanak yağış
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Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.Eğitime ara verildi Sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olmasi-bekleniyor-1072359287.html
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samsun, yağış, sağanak yağış
samsun, yağış, sağanak yağış
Samsun'u sağanak yağış vurdu: 4 ilçede okullar tatil edildi
09:06 13.06.2023 (güncellendi: 09:17 13.06.2023) Abone ol
Samsun'u yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. 4 ilçede eğitime ara verildi.
Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.
Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.
Eğitime ara verildi
Sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi.
Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.