https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-ukrayna-ordusunun-rezervlerine-ve-yabanci-silah-depolarina-hava-saldirisi-duzenlendi-1072398074.html

Rusya: Ukrayna ordusunun rezervlerine ve yabancı silah depolarına hava saldırısı düzenlendi

Rusya: Ukrayna ordusunun rezervlerine ve yabancı silah depolarına hava saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna ordu rezervlerinin bulunduğu yerlere ve yurt dışından alınan silahın bulunduğu depolara hava... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T18:49+0300

2023-06-13T18:49+0300

2023-06-13T18:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Saldırının, uçaklardan uzun menzilli hassas füzelerle yapıldığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca cephelerde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi:Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ayrıca Harkov Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun faaliyeti önlendi. Ukrayna ordusunun bu cephede kaybı 35’ten fazla asker, bir zırhlı personel taşıyıcı, bir kamyonet, bir adet D-20 obüsü oldu.Ukrayna ordusunun yaklaşık 60 asker, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk cephesinde ve Artyomovsk şehri yakınlarındaki saldırı girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi. Rus ordu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle düşmanın tüm saldırılarını püskürttü. Makarovka yakınlarında saldırıda kullanılan 10 zırhlı personel taşıyıcıdan sekizi etkisiz hale getirildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rovnopol şehri yakınında iki saldırı püskürtülürken 2 tank ve 3 zırhlı savaş aracı etkisiz hale getirildi. Preçistovka yakınında Ukrayna ordusunun bir alayının neredeyse tamamen yok edildiği, 4 piyade savaş aracının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk cephesindeki toplam kaybı yaklaşık 275 asker, 4 tank, 15 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil, bir adet Msta-B obüsü olarak gerçekleşti.Ayrıca Artyomovsk yakınındaki Kleşeyevka köyündeki Rus ordu mevzilerine iki saldırının püskürtüldüğü, Ukrayna ordusunun Rus savunmasını delme girişiminin önlendiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun burada 350’ye yakın asker, iki zırhlı savaş aracı ve 6 otomobil kaybettiği bildirildi.Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılarına devam edildi. Ukrayna ordusunun toplam kaybı yaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Msta-B obüsü, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu.

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ukrayna krizi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı