https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-subat-2022den-bu-yana-ulasim-tesislerine-yonelik-28-sabotaj-ve-teror-saldirisi-onlendi-1072396273.html
Rusya: Şubat 2022'den bu yana ulaşım tesislerine yönelik 28 sabotaj ve terör saldırısı önlendi
Rusya: Şubat 2022'den bu yana ulaşım tesislerine yönelik 28 sabotaj ve terör saldırısı önlendi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Şubat 2022'den bu yana Rus ulaşım sistemi tesislerine yönelik 28 sabotaj ve terör... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T18:01+0300
2023-06-13T18:01+0300
2023-06-13T18:01+0300
ukrayna krizi
rusya
aleksandr bortnikov
sabotaj
ukrayna krizi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna istihbarat servisleri ve milliyetçi grupların hedeflerinin özellikle özel askeri operasyon bölgesindeki ulaşım bağlantılarının tahrip edilmesinin yanı sıra askeri nakliye ve Rusya’ya bağlanan yeni bölgelere tedarik yollarının kesilmesi olduğunu söyledi.Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, “Düşman, demiryolu, karayolu ve havacılık altyapısı tesislerine yönelik terör saldırıları gerçekleştirmek için sabotaj ve keşif grupları ile Rus ve Ukraynalı vatandaşlar arasından seçtikleri işbirlikçileri kullanıyor” dedi.
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rusya, aleksandr bortnikov, sabotaj, ukrayna krizi
rusya, aleksandr bortnikov, sabotaj, ukrayna krizi
Rusya: Şubat 2022'den bu yana ulaşım tesislerine yönelik 28 sabotaj ve terör saldırısı önlendi
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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Şubat 2022'den bu yana Rus ulaşım sistemi tesislerine yönelik 28 sabotaj ve terör saldırısının önlendiğini belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna istihbarat servisleri ve milliyetçi grupların hedeflerinin özellikle özel askeri operasyon bölgesindeki ulaşım bağlantılarının tahrip edilmesinin yanı sıra askeri nakliye ve Rusya’ya bağlanan yeni bölgelere tedarik yollarının kesilmesi olduğunu söyledi.
Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, “Düşman, demiryolu, karayolu ve havacılık altyapısı tesislerine yönelik terör saldırıları gerçekleştirmek için sabotaj ve keşif grupları ile Rus ve Ukraynalı vatandaşlar arasından seçtikleri işbirlikçileri kullanıyor” dedi.