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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230613/naci-gorur-100-kilometreden-daha-yakin-diyerek-uyardi-buyuk-deprem-uretebilecek-faylari-duyurdu-1072360727.html
Naci Görür, '100 kilometreden daha yakın' diyerek uyardı: Büyük deprem üretebilecek fayları duyurdu
Naci Görür, '100 kilometreden daha yakın' diyerek uyardı: Büyük deprem üretebilecek fayları duyurdu
Prof. Dr. Naci Görür, "Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın" ifadelerini... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T08:36+0300
2023-06-13T08:36+0300
türkiye
antalya
deprem
naci görür
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Antalya'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Görür, "Antalya’da deprem dirençli kentler konusunda bir panele katıldım. Hala bazı arkadaşlar konuşmamın içeriğini soruyor. Basitçe şöyle özetlenebilir" diyerek konuşmasının içeriğine ilişkin detaylar verdi ve uyarıda bulundu. 'Kente 100 kilometren daha yakın'Görür paylaşımında "Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın. Doğusunda Akşehir, batısında Fethiye-Burdur, güneyinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonu ve kuzeyinde ise göller bölgesine ait faylar var. Bu faylar genellikle eğim atımlı normal faylar. Genellikle kente 100 kilometren daha yakın olup büyük depremler üretebilirler ve bu depremler de belli ölçüde Antalya’yı etkileyebilirler" dedi. Görür paylaşımının devamında ise "2- Antalya’nın dağ bölgesinde zemin çok sağlam. Kentin oturduğu ova bölgesinde ise durum farklı. Ova bölgesinin batısında yaygın olarak travertenler yer alır. Bunlar da sağlam ve kuru zeminlerdir. Ovanın batısında çoğu kez kırıntılı genç çökeller ve alüvyonlar bulunur. Bol sulu olan bu birimler kötü kalitede zeminlerdir. Mümkünse buralar çok betona boğulmamalı, ağır ve çok katlı binalar yapılmamalıdır. Özellikle D-B aksında kent genişlememeli ve fay zonlarına yaklaşılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/naci-gorur-erzurumdaki-depremin-ardindan-69luk-depremi-hatirlatti-1072309188.html
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antalya, deprem, naci görür
antalya, deprem, naci görür

Naci Görür, '100 kilometreden daha yakın' diyerek uyardı: Büyük deprem üretebilecek fayları duyurdu

08:36 13.06.2023
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Prof. Dr. Naci Görür, "Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Antalya'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Görür, "Antalya’da deprem dirençli kentler konusunda bir panele katıldım. Hala bazı arkadaşlar konuşmamın içeriğini soruyor. Basitçe şöyle özetlenebilir" diyerek konuşmasının içeriğine ilişkin detaylar verdi ve uyarıda bulundu.

'Kente 100 kilometren daha yakın'

Görür paylaşımında "Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın. Doğusunda Akşehir, batısında Fethiye-Burdur, güneyinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonu ve kuzeyinde ise göller bölgesine ait faylar var. Bu faylar genellikle eğim atımlı normal faylar. Genellikle kente 100 kilometren daha yakın olup büyük depremler üretebilirler ve bu depremler de belli ölçüde Antalya’yı etkileyebilirler" dedi.
Görür paylaşımının devamında ise "2- Antalya’nın dağ bölgesinde zemin çok sağlam. Kentin oturduğu ova bölgesinde ise durum farklı. Ova bölgesinin batısında yaygın olarak travertenler yer alır. Bunlar da sağlam ve kuru zeminlerdir. Ovanın batısında çoğu kez kırıntılı genç çökeller ve alüvyonlar bulunur. Bol sulu olan bu birimler kötü kalitede zeminlerdir. Mümkünse buralar çok betona boğulmamalı, ağır ve çok katlı binalar yapılmamalıdır. Özellikle D-B aksında kent genişlememeli ve fay zonlarına yaklaşılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
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Naci Görür Erzurum'daki depremin ardından 6.9'luk depremi hatırlattı
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