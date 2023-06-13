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https://sputniknews.com.tr/20230613/misir-ve-irak-ekonomi-alaninda-11-mutabakat-zapti-imzaladi-1072405645.html
Mısır ve Irak, ekonomi alanında 11 mutabakat zaptı imzaladı
Mısır ve Irak, ekonomi alanında 11 mutabakat zaptı imzaladı
Mısır ve Irak arasında, ekonomi ve ticaret alanında 11 mutabakat zaptı imzalandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T23:34+0300
2023-06-13T23:34+0300
dünya
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ortadoğu
muhammed şiya es-sudani
mustafa medbuli
mustafa medbulli
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Mısır Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyareti kapsamında Kahire'de bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli'nin başkanlığında "Mısır-Irak Ortak Yüksek Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.Komite toplantısının ardından Bağdat ve Kahire arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili 11 mutabakat zaptı imzalandı.Irak Başbakanı Sudani, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkinin bundan sonraki aşaması için bir yol haritası olduğunu, ekonomik ve ticari işbirliğinin önünün açılması yönündeki iradenin ifade edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.Mebduli de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelecek dönemde, "işbirliği ufuklarının genişlemesiyle" sıçramaya sahne olacağını dile getirdi.- Sudani, Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştüÖte yandan, Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Mısır ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştü.Görüşmede, iki ülke arasında ortaklığın güçlendirilmesi, çeşitli düzeylerde somut ilerlemelere tanık olan ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Sudani, iki ülke için sürdürülebilir kalkınmanın ve çeşitli alanlarda entegrasyonu sağlamanın önemini vurgularken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ülkesinin uzun vadeli bir ortaklık çerçevesinde Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme arzusunda olduğunu ifade etti.
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mısır, irak, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , mustafa medbuli, mustafa medbulli
mısır, irak, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , mustafa medbuli, mustafa medbulli

Mısır ve Irak, ekonomi alanında 11 mutabakat zaptı imzaladı

23:34 13.06.2023
© AA / Irak Başbakanlığı Basın OfisiIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli (sağda) ile bir araya geldi. İkili, Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda 11 anlaşma imzaladı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli (sağda) ile bir araya geldi. İkili, Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda 11 anlaşma imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA / Irak Başbakanlığı Basın Ofisi
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Mısır ve Irak arasında, ekonomi ve ticaret alanında 11 mutabakat zaptı imzalandı.
Mısır Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyareti kapsamında Kahire'de bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli'nin başkanlığında "Mısır-Irak Ortak Yüksek Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.
Komite toplantısının ardından Bağdat ve Kahire arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili 11 mutabakat zaptı imzalandı.
Irak Başbakanı Sudani, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkinin bundan sonraki aşaması için bir yol haritası olduğunu, ekonomik ve ticari işbirliğinin önünün açılması yönündeki iradenin ifade edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.
Mebduli de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelecek dönemde, "işbirliği ufuklarının genişlemesiyle" sıçramaya sahne olacağını dile getirdi.

- Sudani, Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştü

Öte yandan, Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Mısır ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasında ortaklığın güçlendirilmesi, çeşitli düzeylerde somut ilerlemelere tanık olan ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Sudani, iki ülke için sürdürülebilir kalkınmanın ve çeşitli alanlarda entegrasyonu sağlamanın önemini vurgularken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ülkesinin uzun vadeli bir ortaklık çerçevesinde Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme arzusunda olduğunu ifade etti.
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