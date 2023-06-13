https://sputniknews.com.tr/20230613/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olmasi-bekleniyor-1072359287.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji, 13 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 32 il için sarı kodlu uyarı yapılırken kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T06:40+0300

2023-06-13T06:40+0300

2023-06-13T06:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgelere göre hava durumuMARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı EGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi) yerel kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'in kuzey kesimleri dışında kalan yerlerde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. RİZE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu Gaziantep ve Kilis çevrelerinin çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 34°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 28°C Parçalı bulutlu MARDİN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 33°C Parçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230612/ankara-valiliginden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1072328669.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu