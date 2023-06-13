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https://sputniknews.com.tr/20230613/mali-suclara-yonelik-paravan-operasyonunda-47-ilde-237-supheli-gozaltina-alindi-1072368472.html
Mali suçlara yönelik 'Paravan' operasyonunda 47 ilde 237 şüpheli gözaltına alındı
Mali suçlara yönelik 'Paravan' operasyonunda 47 ilde 237 şüpheli gözaltına alındı
Mali suçlara yönelik "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında 47 ilde 490 şüpheliden 237'si gözaltına alındı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:11+0300
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türkiye
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
ankara
operasyon
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik il cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde "Paravan" adı verilen operasyon başlatıldı.Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde, 490 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edildi.Soruşturma kapsamında 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.'Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 490 şüpheliden 237'sinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiğini bildirerek, "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
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mali suçlar araştırma kurulu (masak) , ankara, operasyon
mali suçlar araştırma kurulu (masak) , ankara, operasyon

Mali suçlara yönelik 'Paravan' operasyonunda 47 ilde 237 şüpheli gözaltına alındı

11:11 13.06.2023 (güncellendi: 11:12 13.06.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Mali suçlara yönelik "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında 47 ilde 490 şüpheliden 237'si gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik il cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde "Paravan" adı verilen operasyon başlatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde, 490 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

'Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 490 şüpheliden 237'sinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiğini bildirerek, "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
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