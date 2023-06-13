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Lukaşenko: Bize karşı bir saldırı olursa, nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceğiz
Lukaşenko: Bize karşı bir saldırı olursa, nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceklerini... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T14:55+0300
2023-06-13T15:17+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus
nükleer silah
rusya
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Minsk Bölgesi'nde çalışma ziyaretleri gerçekleştiren Lukaşenko'ya Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silahlarının konuşlandırılacak olmasının nedeni soruldu."Bu neden mi gerekli? Bazı pisliklerin tek bir ayağı bile artık Belarus topraklarına basmasın diye" yanıtını veren Lukaşenko, nükleer silahın Belarus'a yönelik bir saldırı olması halinde kullanılabileceğinin altını çizdi.Saldırı durumunda nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Derhal yanıt verilecek. Bunu daha önce birçok kez söyledim" dedi.Belarus topraklarına yerleştirilecek taktik nükleer silahların gücüne dikkat çeken Lukaşenko, "Bu tür silahlara sahip olan bir ülkeyle savaşmak isteyeceklerini sanmıyorum. Bunlar, caydırıcı silahlar" ifadelerini kullandı.Putin, taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılacağını açıklamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Haziran'da Lukaşenko ile Soçi'de görüşmüştü. Görüşme sırasında Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmaya yönelik hazırlıkları 7-8 Temmuz'da tamamlayacaklarını ve hemen ardından bu silahları konuşlandırma işine başlayacaklarını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı, 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılacağını söylediği taktik nükleer silahların Belarus’a yerleştireceklerini ilk defa, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat gönderme kararından sonra duyurmuştu.Putin daha sonra Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla ilgili bir açıklamasında, “Rusya, Belarus’a öylece nükleer silah vermiyor. Rusya esasında Amerika Birleşik Devletleri’nin on yıllardır yaptığını yapıyor. Zira Amerikalılar müttefiklerinin askerlerine, pilotlarına gerekmesi halinde kullanabilmeleri için bu tür silahların nasıl kullanılacağını senelerden beri öğretiyor” demişti.
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, nükleer silah, rusya
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, nükleer silah, rusya

Lukaşenko: Bize karşı bir saldırı olursa, nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceğiz

14:55 13.06.2023 (güncellendi: 15:17 13.06.2023)
© AP Photo / Gavriil GrigorovAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Gavriil Grigorov
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.
Minsk Bölgesi'nde çalışma ziyaretleri gerçekleştiren Lukaşenko'ya Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silahlarının konuşlandırılacak olmasının nedeni soruldu.

"Bu neden mi gerekli? Bazı pisliklerin tek bir ayağı bile artık Belarus topraklarına basmasın diye" yanıtını veren Lukaşenko, nükleer silahın Belarus'a yönelik bir saldırı olması halinde kullanılabileceğinin altını çizdi.

Saldırı durumunda nükleer silah kullanma konusunda hiç tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Derhal yanıt verilecek. Bunu daha önce birçok kez söyledim" dedi.

Belarus topraklarına yerleştirilecek taktik nükleer silahların gücüne dikkat çeken Lukaşenko, "Bu tür silahlara sahip olan bir ülkeyle savaşmak isteyeceklerini sanmıyorum. Bunlar, caydırıcı silahlar" ifadelerini kullandı.

Putin, taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılacağını açıklamıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Haziran'da Lukaşenko ile Soçi'de görüşmüştü. Görüşme sırasında Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmaya yönelik hazırlıkları 7-8 Temmuz'da tamamlayacaklarını ve hemen ardından bu silahları konuşlandırma işine başlayacaklarını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı, 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılacağını söylediği taktik nükleer silahların Belarus’a yerleştireceklerini ilk defa, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat gönderme kararından sonra duyurmuştu.

Putin daha sonra Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla ilgili bir açıklamasında, “Rusya, Belarus’a öylece nükleer silah vermiyor. Rusya esasında Amerika Birleşik Devletleri’nin on yıllardır yaptığını yapıyor. Zira Amerikalılar müttefiklerinin askerlerine, pilotlarına gerekmesi halinde kullanabilmeleri için bu tür silahların nasıl kullanılacağını senelerden beri öğretiyor” demişti.
Aleksandr Lukaşenko- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
DÜNYA
Lukaşenko ile görüşen Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmakla ilgili tarih verdi
9 Haziran , 14:29
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