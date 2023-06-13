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Kulisler hareketlendi: CHP'li kaynaklar Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismi açıkladı
Kulisler hareketlendi: CHP'li kaynaklar Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismi açıkladı
CHP'li kaynaklar, seçim sonrası partide başlaması beklenen liderlik yarışında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun alabileceği tutumu yorumladı. Kaynaklar... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T07:49+0300
2023-06-13T07:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
chp
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CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” ve “genel başkanlık” tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun adı tartışılırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de bir çıkış geldi. Sözcü’ye konuşan Özel, "Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum" dedi. Parti içinden isimler konuştu Cumhuriyet'in haberine göre, parti içindeki isimler, İmamoğlu ve Özel’den gelen adaylık çıkışını “Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor” şeklinde yorumluyor. Buna karşın, tabanın yerel seçimi çok önemsediğini vurgulayan kaynaklar, “9 ay sonra yerel seçimler var. Taban bölünme istemiyor, bütünleşerek süreci geçirmek istiyor. Bunun da genel başkan öncülüğünde olması gerektiği kanaati var” diyor. “Çatışarak değil, uzlaşarak bir değişim olmalı” diyen kaynaklar, “Yerel seçimde CHP bölünmüş, parçalanmış ve birbirine kırılmış bir halde olmamalı. Uzlaşarak bir değişimin gerçekleşmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor. Özgür Bey de aday olursa genel başkanla çatışarak aday olmaz. Desteğini arzu eder. Yaptığı açıklamalarından da bu anlaşılıyor. Ona saygılı bir çerçevede süreci götürür. Sert bir süreç götürmez” değerlendirmesini yapıyor. Özgür Özel'i işaret ettiler Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bayrak değişimi” ve “Değişime el veririm” açıklamalarına gönderme yapan parti içi isimler, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor. Kaynaklar İmamoğlu için ise “Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul’da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor” yorumunu yapıyor.
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp

Kulisler hareketlendi: CHP'li kaynaklar Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismi açıkladı

07:49 13.06.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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CHP'li kaynaklar, seçim sonrası partide başlaması beklenen liderlik yarışında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun alabileceği tutumu yorumladı. Kaynaklar, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor.
CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” ve “genel başkanlık” tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun adı tartışılırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de bir çıkış geldi. Sözcü’ye konuşan Özel, "Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum" dedi.

Parti içinden isimler konuştu

Cumhuriyet'in haberine göre, parti içindeki isimler, İmamoğlu ve Özel’den gelen adaylık çıkışını “Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor” şeklinde yorumluyor. Buna karşın, tabanın yerel seçimi çok önemsediğini vurgulayan kaynaklar, “9 ay sonra yerel seçimler var. Taban bölünme istemiyor, bütünleşerek süreci geçirmek istiyor. Bunun da genel başkan öncülüğünde olması gerektiği kanaati var” diyor.
“Çatışarak değil, uzlaşarak bir değişim olmalı” diyen kaynaklar, “Yerel seçimde CHP bölünmüş, parçalanmış ve birbirine kırılmış bir halde olmamalı. Uzlaşarak bir değişimin gerçekleşmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor. Özgür Bey de aday olursa genel başkanla çatışarak aday olmaz. Desteğini arzu eder. Yaptığı açıklamalarından da bu anlaşılıyor. Ona saygılı bir çerçevede süreci götürür. Sert bir süreç götürmez” değerlendirmesini yapıyor.

Özgür Özel'i işaret ettiler

Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bayrak değişimi” ve “Değişime el veririm” açıklamalarına gönderme yapan parti içi isimler, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor.
Kaynaklar İmamoğlu için ise “Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul’da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor” yorumunu yapıyor.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu'nun A ve B planı
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