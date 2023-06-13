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Kadın doktor, aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor, aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü. İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, "Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T19:40+0300
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türkiye
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antalya
kadın
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Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa B, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.Boşanma aşamasında oldukları belirtilen çiftin bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü.Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir sağlık çalışanı, hekim arkadaşlarını ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettiklerini söyledi.Sağlık camiasına baş sağlığı dileyen Aldemir, "Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.
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Kadın doktor, aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü

19:40 13.06.2023 (güncellendi: 19:42 13.06.2023)
© İHA / İHAAntalya'nın Alanya ilçesinde, sağlık teknisyeni olduğu öğrenilen koca, aile sağlık merkezinde görevli doktor karısını bıçakla öldürdü, ardından tabancayla yaşamına son verdi. Her iki sağlık çalışanının da boşanmak üzere olduğu belirtildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sağlık teknisyeni olduğu öğrenilen koca, aile sağlık merkezinde görevli doktor karısını bıçakla öldürdü, ardından tabancayla yaşamına son verdi. Her iki sağlık çalışanının da boşanmak üzere olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / İHA
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Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü. İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, "Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.
Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa B, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.
İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.
Boşanma aşamasında oldukları belirtilen çiftin bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü.
Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir sağlık çalışanı, hekim arkadaşlarını ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettiklerini söyledi.
Sağlık camiasına baş sağlığı dileyen Aldemir, "Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.
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