https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbuldaki-fabrika-yangini-sonduruldu-70-saat-surdu-1072389637.html
İstanbul'daki fabrika yangını söndürüldü: 70 saat sürdü
İstanbul'daki fabrika yangını söndürüldü: 70 saat sürdü
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:51+0300
2023-06-13T15:51+0300
2023-06-13T15:51+0300
türkiye
istanbul
yangın
fabrika
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Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.Binada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbulda-fabrika-yangini-4-gundur-sondurulemiyor-1072367428.html
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istanbul, yangın, fabrika
istanbul, yangın, fabrika
İstanbul'daki fabrika yangını söndürüldü: 70 saat sürdü
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.
Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.
Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.
10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.
Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.
İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.
Binada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.