https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbulda-rus-turistin-oldurulmesine-iliskin-1-kisi-tutuklandi-1072376909.html
İstanbul'da Rus turistin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da Rus turistin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Beyoğlu'nda Rus turistin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklanırken yakalanan bir şüpheli de adliyeye sevk edildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:50+0300
2023-06-13T12:50+0300
2023-06-13T12:50+0300
türkiye
beyoğlu
rus turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Hüseyinağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan tartışmanın ardından Rus turist Vyacheslav Vasilievich'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli C.K (24) de Bayramşa'da gözaltına alındı.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, şüphelilerden C.K. ile 9 Haziran'da İstanbul'a gelen Rus turist arasında tartışma yaşandığını, şüpheli U.A'nın da kavga sırasında C.K'ye bıçağı verdiği tespit edildi.Emniyette 9 suç kaydı bulunan C.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 17 suç kaydı bulunan U.A (29) tutuklanırken, 29 suç kaydı olan Ş.Y (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay anına ilişkin ulaşılan yeni güvenlik kamerası görüntüsünde ise tarafların kavga etmesi, Rus turistin bıçaklanması ve yere düşmesi yer aldı.Hüseyinağa Mahallesi'nde 11 Haziran'da yaşanan kavgada Rus turist Vyacheslav Vasilievich ile bazı kişiler arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayla bıçakla yaralanan Vasilievich kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyoğlu, rus turist
İstanbul'da Rus turistin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Abone ol
Beyoğlu'nda Rus turistin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklanırken yakalanan bir şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Hüseyinağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan tartışmanın ardından Rus turist Vyacheslav Vasilievich'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli C.K (24) de Bayramşa'da gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, şüphelilerden C.K. ile 9 Haziran'da İstanbul'a gelen Rus turist arasında tartışma yaşandığını, şüpheli U.A'nın da kavga sırasında C.K'ye bıçağı verdiği tespit edildi.
Emniyette 9 suç kaydı bulunan C.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 17 suç kaydı bulunan U.A (29) tutuklanırken, 29 suç kaydı olan Ş.Y (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay anına ilişkin ulaşılan yeni güvenlik kamerası görüntüsünde ise tarafların kavga etmesi, Rus turistin bıçaklanması ve yere düşmesi yer aldı.
Hüseyinağa Mahallesi'nde 11 Haziran'da yaşanan kavgada Rus turist Vyacheslav Vasilievich ile bazı kişiler arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayla bıçakla yaralanan Vasilievich kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.