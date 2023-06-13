https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbulda-rus-turistin-oldurulmesine-iliskin-1-kisi-tutuklandi-1072376909.html

İstanbul'da Rus turistin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

İstanbul'da Rus turistin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda Rus turistin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklanırken yakalanan bir şüpheli de adliyeye sevk edildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:50+0300

2023-06-13T12:50+0300

2023-06-13T12:50+0300

türkiye

beyoğlu

rus turist

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Hüseyinağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan tartışmanın ardından Rus turist Vyacheslav Vasilievich'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli C.K (24) de Bayramşa'da gözaltına alındı.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, şüphelilerden C.K. ile 9 Haziran'da İstanbul'a gelen Rus turist arasında tartışma yaşandığını, şüpheli U.A'nın da kavga sırasında C.K'ye bıçağı verdiği tespit edildi.Emniyette 9 suç kaydı bulunan C.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 17 suç kaydı bulunan U.A (29) tutuklanırken, 29 suç kaydı olan Ş.Y (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay anına ilişkin ulaşılan yeni güvenlik kamerası görüntüsünde ise tarafların kavga etmesi, Rus turistin bıçaklanması ve yere düşmesi yer aldı.Hüseyinağa Mahallesi'nde 11 Haziran'da yaşanan kavgada Rus turist Vyacheslav Vasilievich ile bazı kişiler arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayla bıçakla yaralanan Vasilievich kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

türkiye

beyoğlu

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