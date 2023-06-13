https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbulda-fabrika-yangini-4-gundur-sondurulemiyor-1072367428.html

İstanbul'da fabrika yangını: 4 gündür söndürülemiyor

İstanbul'da fabrika yangını: 4 gündür söndürülemiyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T10:40+0300

2023-06-13T10:40+0300

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türkiye

fabrika

yangın

yangın söndürme

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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. 10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor. Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi. Dumanlar yükseliyorBinanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü. Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230612/basaksehirde-iki-gundur-yanan-fabrikada-yikim-basladi-1072340553.html

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