https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbulda-fabrika-yangini-4-gundur-sondurulemiyor-1072367428.html
İstanbul'da fabrika yangını: 4 gündür söndürülemiyor
İstanbul'da fabrika yangını: 4 gündür söndürülemiyor
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T10:40+0300
2023-06-13T10:40+0300
2023-06-13T10:40+0300
türkiye
fabrika
yangın
yangın söndürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072310767_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ce6646dc5da57f9d24db4f64cc8e5447.jpg
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. 10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor. Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi. Dumanlar yükseliyorBinanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü. Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230612/basaksehirde-iki-gundur-yanan-fabrikada-yikim-basladi-1072340553.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072310767_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3cdf01217548fa2adbd12be60473defc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fabrika, yangın, yangın söndürme
fabrika, yangın, yangın söndürme
İstanbul'da fabrika yangını: 4 gündür söndürülemiyor
Abone ol
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.
Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.
10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor.
Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.
Dumanlar yükseliyor
Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü.
Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.