https://sputniknews.com.tr/20230613/is-yerinde-sallama-cay-tartismasi-isverene-77-bin-liraya-mal-oldu-1072376972.html

İş yerinde sallama çay tartışması: İşverene 77 bin liraya mal oldu

İş yerinde sallama çay tartışması: İşverene 77 bin liraya mal oldu

Diyarbakır'da özel bir hastanenin yemek firmasında çalışırken misafire "sallama" çay verdiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, verdiği hukuk mücadelesini... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:48+0300

2023-06-13T12:48+0300

2023-06-13T12:48+0300

türkiye

çay

iş yeri

işveren

mahkeme

dava

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Merkez Kayapınar ilçesinde çalıştığı özel hastanede 2 yıl önce misafire "sallama" çay ikram gerekçesiyle yöneticisiyle çıkan tartışmanın ardından işten çıkarılan Mehmet Kızıltaş, Diyarbakır 3. İş Mahkemesinde haklarının iadesine ilişkin dava açtı.Avukat Hanifi Kandemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkili Kızıltaş'ın 20 Haziran 2013'te davalı şirkette aşçı olarak çalışmaya başladığı, iş akdinin 19 Ekim 2021'de feshedildiği belirtildi.Olay günü yöneticisinin çayın demli olmaması ve hazır sallama çay kullanılması nedeniyle Kızıltaş'ı azarladığı iddia edilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:Dilekçede, iş akdinin feshini geçersizliğinin tespiti kararıyla İş Kanunu'nun 21. maddesi gereği işe başlatılması, başlatılmaması halinde müvekkile 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için de müvekkile 4 aylık ücret talep edildi.Davalı taraf ise verdiği dilekçede, "Sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, davanın mesnetsiz, gerçeğe aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu" öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Kızıltaş'ın açtığı davada işverenin 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.Gerekçeli kararMahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler kullanıldı:Mahkeme, davacının kıdemini gözeterek, bilirkişi raporunda belirlenen miktarları dikkate alarak 5 aylık brüt ücreti toplam tutarı olan 60 bin 140 lira işe başlatmama tazminatı, 4 aylık ise boşta geçen süre brüt ücreti 17 bin 200 lira davalıdan alınarak, davacıya verilmesine hükmetti.Karara itirazda bulunan davalıların istinaf başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığını gerekçe göstererek, davalıların başvurusunun reddine karar verdi.'Şirket hesabımıza parayı aktardı'Karara ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Kandemir, müvekkilinin özel bir hastanede aşçı olarak çalışırken gelen bir misafire "demleme" yerine "sallama" çay vermesinden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.İş yerinde 8 yıllık çalışan olan müvekkilinin yapılan fesihten kaynaklı tarafına müracaatta bulunduğunu belirten Kandemir, şunları kaydetti:'iş sözleşmesini feshetmeden önce iki defa düşünün'Bu kararı olumlu bulduklarını ifade eden Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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