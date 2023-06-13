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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T05:32+0300
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Reisi, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesinde resmi törenle karşılandı.Başkanlık basın biriminden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye vurgu yapılarak, "Dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog, ortak kalkınmaya dayalı ve işbirliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların parçasıdır" ifadelerine yer verildi.Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Twitter hesabındaki paylaşımında, Venezüella ve İran'ın yeni fırsatlar inşa etmek için ortak çalışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Haklarımıza oldukça zarar veren hegemonya ve tek taraflı uygulamaları geride bırakarak, Bolivar'ın dengeleyici evrensel ilkelerini savunuyoruz" dedi.Maduro ile Reisi'nin baş başa ve heyetler arası görüşme için Miraflores Sarayı'na geçtiği bildirildi.Reisi, Venezüella ziyareti kapsamında, ülkenin ulusal kahramanı ve kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar'ın anıt mezarını da ziyaret etti.
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venezüella, iran, nicolas maduro, ibrahim reisi, ziyaret
venezüella, iran, nicolas maduro, ibrahim reisi, ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

05:32 13.06.2023
© AA / Pedro Rances Matteyİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA / Pedro Rances Mattey
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
Reisi, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesinde resmi törenle karşılandı.
Başkanlık basın biriminden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye vurgu yapılarak, "Dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog, ortak kalkınmaya dayalı ve işbirliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların parçasıdır" ifadelerine yer verildi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Twitter hesabındaki paylaşımında, Venezüella ve İran'ın yeni fırsatlar inşa etmek için ortak çalışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Haklarımıza oldukça zarar veren hegemonya ve tek taraflı uygulamaları geride bırakarak, Bolivar'ın dengeleyici evrensel ilkelerini savunuyoruz" dedi.
Maduro ile Reisi'nin baş başa ve heyetler arası görüşme için Miraflores Sarayı'na geçtiği bildirildi.
Reisi, Venezüella ziyareti kapsamında, ülkenin ulusal kahramanı ve kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar'ın anıt mezarını da ziyaret etti.
Bolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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