https://sputniknews.com.tr/20230613/ingilterenin-nottingham-kentinde-3-kisi-olu-bulundu-1-kisi-gozaltina-alindi-1072378087.html

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 ceset bulunmasıyla bağlantılı 31 yaşındaki bir erkek, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:59+0300

2023-06-13T12:59+0300

2023-06-13T13:12+0300

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Nottinghamshire Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'ten sonra ihbar üzerine 2 kişinin sokakta ölü bulunduğu bildirildi.Açıklamada, polisin daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı bir başka olayın ihbarını aldığı ve bu 3 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.Son olarak üçüncü bir kişinin daha ölü bulunduğu aktarılan açıklamada, 31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Olayın ardından bölge kordon altına alındı, otobüs ve tren seferleri durduruldu.Polis, olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyorNottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor."

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ingiltere, polis, cinayet