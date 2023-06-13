https://sputniknews.com.tr/20230613/ikby-basbakani-barzani-butce-gorusmelerindeki-tutumu-nedeniyle-kybyi-vatana-ihanetle-sucladi-1072355267.html

IKBY Başbakanı Barzani, bütçe görüşmelerindeki tutumu nedeniyle KYB’yi 'vatana ihanetle' suçladı

IKBY Başbakanı Barzani, bütçe görüşmelerindeki tutumu nedeniyle KYB’yi 'vatana ihanetle' suçladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Meclisinde geçen bütçenin IKBY'yi ilgilendiren maddelerindeki tutumu nedeniyle Kürdistan... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T00:42+0300

2023-06-13T00:42+0300

2023-06-13T00:42+0300

dünya

irak

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

mesrur barzani

bütçe

kürdistan yurtseverler birliği

kürdistan yurtseverler birliği (kyb)

kürdistan demokrat partisi (kdp)

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IKBY Başbakanı Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih bir yanda vatanseverlerin yiğitçe tavırlarını, diğer yandan vatanı satanların kirliliğini yazacaktır" ifadelerine yer verdi.Barzani, açıklamasında, IKBY'nin "daha güçlü olacağı ve anayasal haklarından taviz vermeyeceğini" kaydetti.Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de yaptığı yazılı açıklamada, bütçe konusunda "IKBY'ye yönelik girişimlere şiddetle karşı olduğunu" belirtti.Barzani: Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidirKDP lideri, "Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidir" ifadelerini kullandı.KDP ve KYB arasında tartışmalara yol açan 3 yıllık Irak bütçesiIrak Meclisinde 5 gün süren görüşmelerin ardından, yaklaşık 153 milyar dolarlık 3 yıllık bütçe kabul edilmişti.Bağdat ve Erbil arasında bütçenin 14'üncü maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Meclisten geçirilen bu maddeye göre Erbil, her ay petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim edecek. Ayrıca IKBY'ye bağlı kentler, Erbil ile bütçe anlaşmazlığı yaşadığı durumda bütçe tahsisi için direkt Bağdat ile temasa geçebilecek.KDP, 14'üncü maddenin bu şekilde geçirilmesine karşı çıkarken, KYB ise aksi yönde tavır benimsemişti.

irak

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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