https://sputniknews.com.tr/20230613/ikby-basbakani-barzani-butce-gorusmelerindeki-tutumu-nedeniyle-kybyi-vatana-ihanetle-sucladi-1072355267.html
IKBY Başbakanı Barzani, bütçe görüşmelerindeki tutumu nedeniyle KYB’yi 'vatana ihanetle' suçladı
IKBY Başbakanı Barzani, bütçe görüşmelerindeki tutumu nedeniyle KYB’yi 'vatana ihanetle' suçladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Meclisinde geçen bütçenin IKBY'yi ilgilendiren maddelerindeki tutumu nedeniyle Kürdistan... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T00:42+0300
2023-06-13T00:42+0300
2023-06-13T00:42+0300
dünya
irak
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
mesrur barzani
bütçe
kürdistan yurtseverler birliği
kürdistan yurtseverler birliği (kyb)
kürdistan demokrat partisi (kdp)
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IKBY Başbakanı Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih bir yanda vatanseverlerin yiğitçe tavırlarını, diğer yandan vatanı satanların kirliliğini yazacaktır" ifadelerine yer verdi.Barzani, açıklamasında, IKBY'nin "daha güçlü olacağı ve anayasal haklarından taviz vermeyeceğini" kaydetti.Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de yaptığı yazılı açıklamada, bütçe konusunda "IKBY'ye yönelik girişimlere şiddetle karşı olduğunu" belirtti.Barzani: Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidirKDP lideri, "Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidir" ifadelerini kullandı.KDP ve KYB arasında tartışmalara yol açan 3 yıllık Irak bütçesiIrak Meclisinde 5 gün süren görüşmelerin ardından, yaklaşık 153 milyar dolarlık 3 yıllık bütçe kabul edilmişti.Bağdat ve Erbil arasında bütçenin 14'üncü maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Meclisten geçirilen bu maddeye göre Erbil, her ay petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim edecek. Ayrıca IKBY'ye bağlı kentler, Erbil ile bütçe anlaşmazlığı yaşadığı durumda bütçe tahsisi için direkt Bağdat ile temasa geçebilecek.KDP, 14'üncü maddenin bu şekilde geçirilmesine karşı çıkarken, KYB ise aksi yönde tavır benimsemişti.
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani, bütçe, kürdistan yurtseverler birliği, kürdistan yurtseverler birliği (kyb), kürdistan demokrat partisi (kdp)
irak, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani, bütçe, kürdistan yurtseverler birliği, kürdistan yurtseverler birliği (kyb), kürdistan demokrat partisi (kdp)
IKBY Başbakanı Barzani, bütçe görüşmelerindeki tutumu nedeniyle KYB’yi 'vatana ihanetle' suçladı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Meclisinde geçen bütçenin IKBY'yi ilgilendiren maddelerindeki tutumu nedeniyle Kürdistan Yurtseverler Birliğini (KYB) isim vermeden "vatana ihanetle" suçladı.
IKBY Başbakanı Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih bir yanda vatanseverlerin yiğitçe tavırlarını, diğer yandan vatanı satanların kirliliğini yazacaktır" ifadelerine yer verdi.
Barzani, açıklamasında, IKBY'nin "daha güçlü olacağı ve anayasal haklarından taviz vermeyeceğini" kaydetti.
Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de yaptığı yazılı açıklamada, bütçe konusunda "IKBY'ye yönelik girişimlere şiddetle karşı olduğunu" belirtti.
Barzani: Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidir
KDP lideri, "Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil, aynı zamanda ölüm çizgisidir" ifadelerini kullandı.
KDP ve KYB arasında tartışmalara yol açan 3 yıllık Irak bütçesi
Irak Meclisinde 5 gün süren görüşmelerin ardından, yaklaşık 153 milyar dolarlık 3 yıllık bütçe kabul edilmişti.
Bağdat ve Erbil arasında bütçenin 14'üncü maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Meclisten geçirilen bu maddeye göre Erbil, her ay petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim edecek. Ayrıca IKBY'ye bağlı kentler, Erbil ile bütçe anlaşmazlığı yaşadığı durumda bütçe tahsisi için direkt Bağdat ile temasa geçebilecek.
KDP, 14'üncü maddenin bu şekilde geçirilmesine karşı çıkarken, KYB ise aksi yönde tavır benimsemişti.