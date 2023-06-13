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https://sputniknews.com.tr/20230613/icislerinden-imamogluna-yeni-dava-15-haziranda-hakim-karsisina-cikacak-1072369572.html
İçişleri'nden İmamoğlu'na yeni dava: 15 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
İçişleri'nden İmamoğlu'na yeni dava: 15 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:33+0300
2023-06-13T11:33+0300
ekrem imamoğlu
dava
içişleri bakanlığı
politika
beylikdüzü belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü hakim karşısına çıkacak.İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Süreç, İçişleri Bakanlığı’nın İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi.250 bin lira zarar iddiasıNTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiSavcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avukatı, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını savundu.Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek.Öte yandan, İmamoğlu’na açılan yeni davanın ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, “Bu dava da, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir” diyerek tepki gösterdi.İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklanmış, mahkeme hakimi sanığın ‘hakaret’ suçunu ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)’ işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.Cezada indirim uygulamasına yer olmadığına da hükmetmişti.İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklanmış, mahkeme hakimi sanığın 'hakaret' suçunu 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)' işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.Cezada indirim uygulamasına yer olmadığına da hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/anadolu-ajansindan-imamogluna-tazminat-davasi-1071896721.html
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ekrem imamoğlu, dava, içişleri bakanlığı, beylikdüzü belediyesi
ekrem imamoğlu, dava, içişleri bakanlığı, beylikdüzü belediyesi

İçişleri'nden İmamoğlu'na yeni dava: 15 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

11:33 13.06.2023
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen dava 15 Haziran'da Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava konusu soruşturma, 8 yıl öncesine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü hakim karşısına çıkacak.
İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Süreç, İçişleri Bakanlığı’nın İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi.

250 bin lira zarar iddiası

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemi

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avukatı, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını savundu.
Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek.
Öte yandan, İmamoğlu’na açılan yeni davanın ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, “Bu dava da, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir” diyerek tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklanmış, mahkeme hakimi sanığın ‘hakaret’ suçunu ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)’ işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.
Cezada indirim uygulamasına yer olmadığına da hükmetmişti.
İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklanmış, mahkeme hakimi sanığın 'hakaret' suçunu 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)' işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.
Cezada indirim uygulamasına yer olmadığına da hükmetmişti.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
POLİTİKA
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu’na tazminat davası
1 Haziran , 17:37
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