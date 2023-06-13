https://sputniknews.com.tr/20230613/hrant-dink-cinayetinde-yeni-dava-1072382646.html
Hrant Dink cinayetinde yeni dava
Hrant Dink cinayetinde yeni dava
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten dava... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:44+0300
2023-06-13T13:44+0300
2023-06-13T13:45+0300
türkiye
hrant dink
dava
yasin hayal
erhan tuncel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104113/64/1041136477_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_d9bf180110b8f81d36105d0a451c6805.jpg
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104113/64/1041136477_111:0:890:584_1920x0_80_0_0_1ac3840283a585a470a35cf779253dea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hrant dink, dava, yasin hayal, erhan tuncel
hrant dink, dava, yasin hayal, erhan tuncel
Hrant Dink cinayetinde yeni dava
13:44 13.06.2023 (güncellendi: 13:45 13.06.2023) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten dava açtı
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.
Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak.