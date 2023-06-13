https://sputniknews.com.tr/20230613/hrant-dink-cinayetinde-yeni-dava-1072382646.html

Hrant Dink cinayetinde yeni dava

Hrant Dink cinayetinde yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten dava... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T13:44+0300

2023-06-13T13:44+0300

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türkiye

hrant dink

dava

yasin hayal

erhan tuncel

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak.

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hrant dink, dava, yasin hayal, erhan tuncel