https://sputniknews.com.tr/20230613/fsb-ukrayna-ile-isbirligi-yapan-bir-savunma-sanayi-kurulusunun-eski-calisanlari-yakalandi-1072402631.html

FSB: Ukrayna ile işbirliği yapan bir savunma sanayi kuruluşunun eski çalışanları yakalandı

FSB: Ukrayna ile işbirliği yapan bir savunma sanayi kuruluşunun eski çalışanları yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’daki bir savunma sanayi şirketinin Ukrayna askeri istihbaratına bilgi aktaran ve Belgorod ve Kursk bölgelerinde... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T21:55+0300

2023-06-13T21:55+0300

2023-06-13T21:55+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya

savunma sanayi

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FSB’den yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kuvvetleri envanterindeki bazı silah ve askeri teçhizatın oluşturulmasında kullanılan askeri ürünlerin teknik belge ve örneklerini Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne aktaran bir savunma şirketinin Rus vatandaşı birkaç çalışanının yakalandığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerine ikmal sağlamak için kullanılan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki demiryollarını tahrip etmeyi amaçlayan patlamalar düzenlemeye hazırlandıkları kaydedildi.Şüphelilerin üzerinde 4 kg ağır plastik patlayıcı, 4 fünye, tasarım belgeleri, askeri ürünler ve 150 bin dolar para ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Vatana ihanetle suçlanan zanlıların ömür boyu hapis istemiyle yargılanacakları vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-subat-2022den-bu-yana-ulasim-tesislerine-yonelik-28-sabotaj-ve-teror-saldirisi-onlendi-1072396273.html

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