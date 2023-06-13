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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/fsb-ukrayna-ile-isbirligi-yapan-bir-savunma-sanayi-kurulusunun-eski-calisanlari-yakalandi-1072402631.html
FSB: Ukrayna ile işbirliği yapan bir savunma sanayi kuruluşunun eski çalışanları yakalandı
FSB: Ukrayna ile işbirliği yapan bir savunma sanayi kuruluşunun eski çalışanları yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’daki bir savunma sanayi şirketinin Ukrayna askeri istihbaratına bilgi aktaran ve Belgorod ve Kursk bölgelerinde... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:55+0300
2023-06-13T21:55+0300
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
savunma sanayi
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FSB’den yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kuvvetleri envanterindeki bazı silah ve askeri teçhizatın oluşturulmasında kullanılan askeri ürünlerin teknik belge ve örneklerini Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne aktaran bir savunma şirketinin Rus vatandaşı birkaç çalışanının yakalandığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerine ikmal sağlamak için kullanılan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki demiryollarını tahrip etmeyi amaçlayan patlamalar düzenlemeye hazırlandıkları kaydedildi.Şüphelilerin üzerinde 4 kg ağır plastik patlayıcı, 4 fünye, tasarım belgeleri, askeri ürünler ve 150 bin dolar para ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Vatana ihanetle suçlanan zanlıların ömür boyu hapis istemiyle yargılanacakları vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-subat-2022den-bu-yana-ulasim-tesislerine-yonelik-28-sabotaj-ve-teror-saldirisi-onlendi-1072396273.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, savunma sanayi
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, savunma sanayi

FSB: Ukrayna ile işbirliği yapan bir savunma sanayi kuruluşunun eski çalışanları yakalandı

21:55 13.06.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’daki bir savunma sanayi şirketinin Ukrayna askeri istihbaratına bilgi aktaran ve Belgorod ve Kursk bölgelerinde terör saldırıları düzenleme hazırlığında olan birkaç eski çalışanının yakalandığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kuvvetleri envanterindeki bazı silah ve askeri teçhizatın oluşturulmasında kullanılan askeri ürünlerin teknik belge ve örneklerini Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne aktaran bir savunma şirketinin Rus vatandaşı birkaç çalışanının yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerine ikmal sağlamak için kullanılan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki demiryollarını tahrip etmeyi amaçlayan patlamalar düzenlemeye hazırlandıkları kaydedildi.
Şüphelilerin üzerinde 4 kg ağır plastik patlayıcı, 4 fünye, tasarım belgeleri, askeri ürünler ve 150 bin dolar para ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Vatana ihanetle suçlanan zanlıların ömür boyu hapis istemiyle yargılanacakları vurgulandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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