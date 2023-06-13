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Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
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enner valencia, fenerbahçe
enner valencia, fenerbahçe

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı

11:17 13.06.2023
© AAEnner Valencia,
Enner Valencia, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe tarihinde en fazla resmi maç golü atan yabancı futbolcu: Enner Valencia - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
VERİ MAÇ
Fenerbahçe tarihinde en fazla resmi maç golü atan yabancı futbolcu: Enner Valencia
22 Mart, 14:06
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