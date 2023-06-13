https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahceden-enner-valenciaya-tesekkur-mesaji-1072368788.html

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

enner valencia

fenerbahçe

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/1068617902.html

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enner valencia, fenerbahçe