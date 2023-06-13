https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahceden-enner-valenciaya-tesekkur-mesaji-1072368788.html
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:17+0300
2023-06-13T11:17+0300
2023-06-13T11:17+0300
spor
enner valencia
fenerbahçe
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/1068617902.html
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enner valencia, fenerbahçe
enner valencia, fenerbahçe
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.