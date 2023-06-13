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https://sputniknews.com.tr/20230613/erdogan-avrupa-turkiye-uzerinden-alacagi-gaz-konusunda-telasli-surekli-ricada-bulunuyor-1072381692.html
Erdoğan: Avrupa, Türkiye üzerinden alacağı gaz konusunda telaşlı, sürekli ricada bulunuyor
Erdoğan: Avrupa, Türkiye üzerinden alacağı gaz konusunda telaşlı, sürekli ricada bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar" açıklamasında... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:35+0300
2023-06-13T13:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
ilham aliyev
gaz
avrupa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.Azerbaycan ile heyetler arası görüşmenin güzel geçtiğini belirten Erdoğan, "İki devlet tek millet anlayışıyla yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Biz sürekli olarak zaten Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak yaşadık. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşim Aliyev'e gösterdikleri bu misafirlik nedeniyle de teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışması"Atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır, YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Savunma Sanayiinde atılacak adımlar da çok önem arz ediyor. Eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler var.Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır.Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz.Nüfus o ülkenin gücüdür ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşlerim iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğir."Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de şunları söyledi:"Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize gösterdiğiniz kardeşlik için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün müzakere edilen konular arasında önemli konulardan birisi işbirliğidir.Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ’ın tacıdır."
https://sputniknews.com.tr/20230613/cumhurbaskani-erdogan-susa-baskonsoloslugumuzu-istediginiz-zaman-acmaya-haziriz-1072380579.html
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, gaz, avrupa
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, gaz, avrupa

Erdoğan: Avrupa, Türkiye üzerinden alacağı gaz konusunda telaşlı, sürekli ricada bulunuyor

13:35 13.06.2023 (güncellendi: 13:44 13.06.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar" açıklamasında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan ile heyetler arası görüşmenin güzel geçtiğini belirten Erdoğan, "İki devlet tek millet anlayışıyla yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Biz sürekli olarak zaten Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak yaşadık. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşim Aliyev'e gösterdikleri bu misafirlik nedeniyle de teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışması

"Atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır, YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Savunma Sanayiinde atılacak adımlar da çok önem arz ediyor. Eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler var.
Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır.
Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz.
Nüfus o ülkenin gücüdür ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşlerim iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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13:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de şunları söyledi:
"Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.
İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize gösterdiğiniz kardeşlik için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün müzakere edilen konular arasında önemli konulardan birisi işbirliğidir.
Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ’ın tacıdır."
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