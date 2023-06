https://sputniknews.com.tr/20230613/ekrem-imamoglu-ile-kemal-kilicdaroglu-tekrar-gorusecek-1072397560.html

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu tekrar görüşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da yeniden görüşeceği belirtildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum" dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de, "Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da buluşacağı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.Habertürk'ün aktardığı haberde, Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, altın madalya sahibi sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve bronz madalya sahibi Görkem Polat, Emre Kutalmış Ateşli'ye hediye takdim etti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de eşlik ettiği buluşmada İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, "Gururla takip ettim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sporda başarı aslında hem bir moral, motivasyon ülke açısından. 2036'da da İstanbul olimpiyatlarda ev sahibi olsun istiyoruz. Sporun kuralları, centilmenlik, hocalarımız iyi bilirler. Taekwondo, özellikle bu dövüş sporlarında aslında daha fazla saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.

