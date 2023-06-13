https://sputniknews.com.tr/20230613/dunyanin-en-yuksek-5-binasina-ekipmansiz-tirmanan-ingiliz-gozaltina-alindi-1072378547.html
Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı
Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı
Güney Kore'de dünyanın 5. en yüksek binası olan Lotte World Tower'a ekipmansız tırmanan İngiltere vatandaşı görevliler tarafından fark edilmesinin ardından 72... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:03+0300
2023-06-13T13:03+0300
2023-06-13T13:10+0300
dünya
tırmanış
ekipman
video
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz uyruklu serbest tırmanışçı George King-Thompson 555 metre yüksekliği ile dünyanın 5. en yüksek binası olarak bilinen 123 katlı Lotte World Tower'a ekipmansız olarak tırmanma girişiminde bulundu. 42. katta bulunan bir güvenlik görevlisinin bina cephesine tırmanan Thompson'ı fark etmesinin ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olaya müdahale eden Songpa İtfaiyesi şahsın yerel saatle 07.56'da binanın cephe bakımı için kullanılan platforma alınarak kurtarıldığını açıkladı. 72. kata kadar ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Thompson, itfaiye ekiplerince durdurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı
Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı
2023-06-13T13:03+0300
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tırmanış, ekipman, video, видео
tırmanış, ekipman, video, видео
Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı
13:03 13.06.2023 (güncellendi: 13:10 13.06.2023) Abone ol
Güney Kore'de dünyanın 5. en yüksek binası olan Lotte World Tower'a ekipmansız tırmanan İngiltere vatandaşı görevliler tarafından fark edilmesinin ardından 72. katta durdurularak gözaltına alındı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz uyruklu serbest tırmanışçı George King-Thompson 555 metre yüksekliği ile dünyanın 5. en yüksek binası olarak bilinen 123 katlı Lotte World Tower'a ekipmansız olarak tırmanma girişiminde bulundu.
42. katta bulunan bir güvenlik görevlisinin bina cephesine tırmanan Thompson'ı fark etmesinin ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olaya müdahale eden Songpa İtfaiyesi şahsın yerel saatle 07.56'da binanın cephe bakımı için kullanılan platforma alınarak kurtarıldığını açıkladı. 72. kata kadar ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Thompson, itfaiye ekiplerince durdurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.