https://sputniknews.com.tr/20230613/dunyanin-en-yuksek-5-binasina-ekipmansiz-tirmanan-ingiliz-gozaltina-alindi-1072378547.html

Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı

Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı

Güney Kore'de dünyanın 5. en yüksek binası olan Lotte World Tower'a ekipmansız tırmanan İngiltere vatandaşı görevliler tarafından fark edilmesinin ardından 72... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T13:03+0300

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dünya

tırmanış

ekipman

video

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz uyruklu serbest tırmanışçı George King-Thompson 555 metre yüksekliği ile dünyanın 5. en yüksek binası olarak bilinen 123 katlı Lotte World Tower'a ekipmansız olarak tırmanma girişiminde bulundu. 42. katta bulunan bir güvenlik görevlisinin bina cephesine tırmanan Thompson'ı fark etmesinin ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olaya müdahale eden Songpa İtfaiyesi şahsın yerel saatle 07.56'da binanın cephe bakımı için kullanılan platforma alınarak kurtarıldığını açıkladı. 72. kata kadar ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Thompson, itfaiye ekiplerince durdurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmanan İngiliz gözaltına alındı 2023-06-13T13:03+0300 true PT1M08S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tırmanış, ekipman, video, видео