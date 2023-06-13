https://sputniknews.com.tr/20230613/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1072361398.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, euro 25,5100 liradan güne başladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:19+0300
2023-06-13T09:19+0300
2023-06-13T09:19+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 23,6640 liradan alınan dolar, 23,6660 liradan satılıyor. 25,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6550 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 490 lira, çeyrek altın 2 bin 414 lira, Cumhuriyet altını 9.628 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.588 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 72.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.107 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar kuru bugün ne kadar?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, euro 25,5100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6640 liradan alınan dolar, 23,6660 liradan satılıyor. 25,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6550 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 490 lira, çeyrek altın 2 bin 414 lira, Cumhuriyet altını 9.628 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.588 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 72.33 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72.33 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.107 dolar seviyesinde.