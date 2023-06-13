https://sputniknews.com.tr/20230613/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1072361398.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, euro 25,5100 liradan güne başladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T09:19+0300

2023-06-13T09:19+0300

2023-06-13T09:19+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

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Serbest piyasada 23,6640 liradan alınan dolar, 23,6660 liradan satılıyor. 25,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6550 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 490 lira, çeyrek altın 2 bin 414 lira, Cumhuriyet altını 9.628 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.588 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 72.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.107 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230612/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1072311433.html

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