https://sputniknews.com.tr/20230613/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-memur-maaslarina-iliskin-aciklama-1072402740.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden memur maaşlarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden memur maaşlarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T21:57+0300

2023-06-13T21:57+0300

2023-06-13T21:57+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

maaş

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifinin Ekim ayında Meclis'e getirileceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.Konuyla ilgili yasa teklifinin 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, maaş