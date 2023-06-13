Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden memur maaşlarına ilişkin açıklama
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifinin Ekim ayında Meclis'e getirileceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Konuyla ilgili yasa teklifinin 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek' iddiası doğru değildir.
“En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 13, 2023
İddiaya konu düzenleme için teklif, 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olarak TBMM'ye gelecektir.⬇️ pic.twitter.com/f5KFgg5mLE
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif olduğunu açıklamıştır.
Akbaşoğlu, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emekliler için maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenlemenin de TBMM'de gündeme geleceğini ifade etmiştir.
"En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek" iddiası doğru değildir. "