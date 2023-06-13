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'Demir Yumruk' davasında CHP milletvekili Meriç'in dosyasına ayırma kararı
'Demir Yumruk' davasında CHP milletvekili Meriç'in dosyasına ayırma kararı
"Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin davanın sanıklarından CHP milletvekili Meriç'in dosyası ayrıldı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:39+0300
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
demir
demir çelik sanayii
çelik
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Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi.Sanıklar, mal varlıklarının üzerindeki tedbirin ve yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.Beyanların alınmasının ardından mahkeme heyeti başkanı ara kararını açıkladı.Buna göre sorguları tamamlanan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, soruşturma aşamasında sanıkların banka hesaplarına, taşınmazlara, hava ve kara taşıtlarına uygulanan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.Bazı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini yerinde görmeyen mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, yeni yasama döneminde vekil seçildiği gerekçesiyle dosyasını ayırdı.Soruşturmanın geçmişiDemir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022'de "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın ayrı ayrı "suç örgütü kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla kadar hapsi isteniyor.Diğer sanıklar hakkında da "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "suç örgütüne üye olmak" ve "suç örgütüne yardım" suçlarından 2'şer yıldan 35'er yıla kadar hapis talep ediliyor.Davanın 10 Ocak'ta görülen duruşmasında, "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz, Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ile Ahmet Kurtuluş, İsmail Eryılmaz ve Yılmaz Altunbulak tahliye edilmişti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demir, demir çelik sanayii, çelik, dosya
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demir, demir çelik sanayii, çelik, dosya

'Demir Yumruk' davasında CHP milletvekili Meriç'in dosyasına ayırma kararı

21:39 13.06.2023
© AA / Fırat ÖzkoyuncuTBMM’de 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni yapıldı. Törende CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç yemin etti.
TBMM’de 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni yapıldı. Törende CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç yemin etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA / Fırat Özkoyuncu
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"Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin davanın sanıklarından CHP milletvekili Meriç'in dosyası ayrıldı.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi.
Sanıklar, mal varlıklarının üzerindeki tedbirin ve yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.
Beyanların alınmasının ardından mahkeme heyeti başkanı ara kararını açıkladı.
Buna göre sorguları tamamlanan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, soruşturma aşamasında sanıkların banka hesaplarına, taşınmazlara, hava ve kara taşıtlarına uygulanan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.
Bazı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini yerinde görmeyen mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, yeni yasama döneminde vekil seçildiği gerekçesiyle dosyasını ayırdı.

Soruşturmanın geçmişi

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022'de "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın ayrı ayrı "suç örgütü kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla kadar hapsi isteniyor.
Diğer sanıklar hakkında da "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "suç örgütüne üye olmak" ve "suç örgütüne yardım" suçlarından 2'şer yıldan 35'er yıla kadar hapis talep ediliyor.
Davanın 10 Ocak'ta görülen duruşmasında, "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz, Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ile Ahmet Kurtuluş, İsmail Eryılmaz ve Yılmaz Altunbulak tahliye edilmişti.
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