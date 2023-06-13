https://sputniknews.com.tr/20230613/cumhurbaskani-erdogan-susa-baskonsoloslugumuzu-istediginiz-zaman-acmaya-haziriz-1072380579.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:19+0300
2023-06-13T13:19+0300
2023-06-13T13:19+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
azerbaycan
ilham aliyev
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce Kuzey Kıbrıs'a ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230613/dendiastan-yillar-sonra-erdogan-itirafi-sert-tepkisini-hatirlatti--1072360566.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." dedi.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.
Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce Kuzey Kıbrıs'a ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.
Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.
Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."