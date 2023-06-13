https://sputniknews.com.tr/20230613/cumhurbaskani-erdogan-susa-baskonsoloslugumuzu-istediginiz-zaman-acmaya-haziriz-1072380579.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T13:19+0300

2023-06-13T13:19+0300

2023-06-13T13:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

azerbaycan

ilham aliyev

cumhurbaşkanı

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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce Kuzey Kıbrıs'a ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230613/dendiastan-yillar-sonra-erdogan-itirafi-sert-tepkisini-hatirlatti--1072360566.html

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