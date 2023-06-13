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SON DAKİKA | CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na 'Neden kaybettin?' sorusu
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CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na 'neden kaybettin' sorusu
CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na 'neden kaybettin' sorusu
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu konuşmasına başlarken, salondan 'neden kaybettin' sorusu geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:42+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu, kürsüdeki konuşmasına başlarken salondan bir kişi 'neden kaybettin' diye sordu.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na 'neden kaybettin' sorusu

13:42 13.06.2023 (güncellendi: 13:56 13.06.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu konuşmasına başlarken, salondan 'neden kaybettin' sorusu geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu, kürsüdeki konuşmasına başlarken salondan bir kişi 'neden kaybettin' diye sordu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Artısı eksisiyle seçim dönemini geride bıraktık.
Aklını kullananların yanında olduk.
Biz insandan yanayız.
Bir değişim yapacaktık ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Kalemi eline alıp da önyargı ile hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan onurlu gazetecilik yapan bütün gazetecilere saygım vardır. Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık tarihi zulüm ile zalime karşı mücadele tarihidir.
Değişeceğiz, yenileneceğiz, güçleneceğiz.
Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
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