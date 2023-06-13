https://sputniknews.com.tr/20230613/capa-tip-fakultesinde-yangin-ekipler-sevk-edildi-1072384044.html
Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın: Ekipler sevk edildi
Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın: Ekipler sevk edildi
Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:57+0300
2023-06-13T13:57+0300
2023-06-13T13:57+0300
türkiye
çapa
yangın
itfaiye
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Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/iuden-capa-yerleskesi-aciklamasi-kampuslerdeki-yapilanmalar-hizli-bir-sekilde-devam-etmektedir-1067497907.html
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çapa, yangın, itfaiye
Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın: Ekipler sevk edildi
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Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.