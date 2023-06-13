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BTS 10. yaşını kutluyor: Başkent Seul 'morardı'
BTS 10. yaşını kutluyor: Başkent Seul 'morardı'
Küresel popülarite ve başarısı ulusun gurur kaynağı haline gelen Güney Koreli grup BTS bugün müzik kariyerinin 10. yılını kutluyor. Başkent Seul'deki simge... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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BTS 10. yaşını kutluyor: Başkent Seul 'morardı'

11:55 13.06.2023 (güncellendi: 12:20 13.06.2023)
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Küresel popülarite ve başarısı ulusun gurur kaynağı haline gelen Güney Koreli grup BTS bugün müzik kariyerinin 10. yılını kutluyor. Başkent Seul'deki simge yapılar da kutlama için grupla özdeşleşen mor renkle ışıklandırılıyor.
© AP Photo / Ahn Young-joon

5 Grammy adaylığı bulunan grup (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) askere gitmek zorunda oldukları için müziğe zorunlu bir ara vermiş olsa da 'ARMY' adını verdikleri hayranları için çeşitli etkinlik ve bireysel konser- albümlere devam ediyor.

5 Grammy adaylığı bulunan grup (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) askere gitmek zorunda oldukları için müziğe zorunlu bir ara vermiş olsa da &#x27;ARMY&#x27; adını verdikleri hayranları için çeşitli etkinlik ve bireysel konser- albümlere devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AP Photo / Ahn Young-joon

5 Grammy adaylığı bulunan grup (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) askere gitmek zorunda oldukları için müziğe zorunlu bir ara vermiş olsa da 'ARMY' adını verdikleri hayranları için çeşitli etkinlik ve bireysel konser- albümlere devam ediyor.

© JUNG YEON-JE

Namsan Kulesi, 123 katlı Lotte World Tower, Dongdaemun Design Plaza ve Han Nehri üzerindeki köprüler gibi Seul'le özdeşleşmiş yapılar BTS'in 10. yılı onuruna etkinlikler kapsamında mora bürünüyor.

Hayranlar için, grup üyelerinden Taehyung'un (sahne adıyla 'V') "Sizi morluyorum" sözü ile özdeşleşen mor yıllar içinde grubun deyim yerindeyse resmi rengi haline geldi.

Namsan Kulesi, 123 katlı Lotte World Tower, Dongdaemun Design Plaza ve Han Nehri üzerindeki köprüler gibi Seul&#x27;le özdeşleşmiş yapılar BTS&#x27;in 10. yılı onuruna etkinlikler kapsamında mora bürünüyor.Hayranlar için, grup üyelerinden Taehyung&#x27;un (sahne adıyla &#x27;V&#x27;) &quot;Sizi morluyorum&quot; sözü ile özdeşleşen mor yıllar içinde grubun deyim yerindeyse resmi rengi haline geldi. - Sputnik Türkiye
2/10
© JUNG YEON-JE

Namsan Kulesi, 123 katlı Lotte World Tower, Dongdaemun Design Plaza ve Han Nehri üzerindeki köprüler gibi Seul'le özdeşleşmiş yapılar BTS'in 10. yılı onuruna etkinlikler kapsamında mora bürünüyor.

Hayranlar için, grup üyelerinden Taehyung'un (sahne adıyla 'V') "Sizi morluyorum" sözü ile özdeşleşen mor yıllar içinde grubun deyim yerindeyse resmi rengi haline geldi.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Bununla birlikte cumartesi akşamı grubun kurucu üyelerinden Namjoon (sahne adıyla 'RM') hayranlarla söyleşiye katılacak, bundan 1 saat sonra da Han Nehri kıyısındaki bir parkta havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Bununla birlikte cumartesi akşamı grubun kurucu üyelerinden Namjoon (sahne adıyla &#x27;RM&#x27;) hayranlarla söyleşiye katılacak, bundan 1 saat sonra da Han Nehri kıyısındaki bir parkta havai fişek gösterisi düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
3/10
© AP Photo / Ahn Young-joon

Bununla birlikte cumartesi akşamı grubun kurucu üyelerinden Namjoon (sahne adıyla 'RM') hayranlarla söyleşiye katılacak, bundan 1 saat sonra da Han Nehri kıyısındaki bir parkta havai fişek gösterisi düzenlenecek.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Kutlamalar kapsamında ayrıca başkent genelinde binalardaki dijital ekranlarda BTS'i kutlama mesajlarına yer verilecek.

Kutlamalar kapsamında ayrıca başkent genelinde binalardaki dijital ekranlarda BTS&#x27;i kutlama mesajlarına yer verilecek. - Sputnik Türkiye
4/10
© AP Photo / Ahn Young-joon

Kutlamalar kapsamında ayrıca başkent genelinde binalardaki dijital ekranlarda BTS'i kutlama mesajlarına yer verilecek.

© JUNG YEON-JE

Seokjin ve Hoseok (sırasıyla sahne adlarıyla 'Jin' ve 'J-Hope') askerde olmasına rağmen grup bu yıldönümlerine özel 'Take Two' adlı bir tekli de çıkardı.

Seokjin ve Hoseok (sırasıyla sahne adlarıyla &#x27;Jin&#x27; ve &#x27;J-Hope&#x27;) askerde olmasına rağmen grup bu yıldönümlerine özel &#x27;Take Two&#x27; adlı bir tekli de çıkardı. - Sputnik Türkiye
5/10
© JUNG YEON-JE

Seokjin ve Hoseok (sırasıyla sahne adlarıyla 'Jin' ve 'J-Hope') askerde olmasına rağmen grup bu yıldönümlerine özel 'Take Two' adlı bir tekli de çıkardı.

© ANTHONY WALLACE

Grubun kariyerindeki bu dönüm noktasına özel posta pulları da piyasaya sürüldü.

Grubun kariyerindeki bu dönüm noktasına özel posta pulları da piyasaya sürüldü. - Sputnik Türkiye
6/10
© ANTHONY WALLACE

Grubun kariyerindeki bu dönüm noktasına özel posta pulları da piyasaya sürüldü.

© ANTHONY WALLACE

Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan ve BTS'in konser verip en ünlü videolarını çektikleri yerlerin de dahil edildiği kutlamaların turizme hareket getirmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan ve BTS&#x27;in konser verip en ünlü videolarını çektikleri yerlerin de dahil edildiği kutlamaların turizme hareket getirmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
7/10
© ANTHONY WALLACE

Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan ve BTS'in konser verip en ünlü videolarını çektikleri yerlerin de dahil edildiği kutlamaların turizme hareket getirmesi bekleniyor.

© ANTHONY WALLACE

BTS grubu normalde de Güney Kore'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki grubun faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakılmasının ülke ekonomisini kötü etkileyeceğinden endişe ediliyordu.

Nitekim dünyanın dört bir yanından birçok BTS hayranı kutlamalar için Güney Kore'nin yolunu tuttu. Seul kent yönetimi de hayranların işini kolaylaştırmak için BTS'le özdeşleşen noktaları gösteren özel bir harita hazırladı.

BTS grubu normalde de Güney Kore&#x27;nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki grubun faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakılmasının ülke ekonomisini kötü etkileyeceğinden endişe ediliyordu.Nitekim dünyanın dört bir yanından birçok BTS hayranı kutlamalar için Güney Kore&#x27;nin yolunu tuttu. Seul kent yönetimi de hayranların işini kolaylaştırmak için BTS&#x27;le özdeşleşen noktaları gösteren özel bir harita hazırladı. - Sputnik Türkiye
8/10
© ANTHONY WALLACE

BTS grubu normalde de Güney Kore'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki grubun faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakılmasının ülke ekonomisini kötü etkileyeceğinden endişe ediliyordu.

Nitekim dünyanın dört bir yanından birçok BTS hayranı kutlamalar için Güney Kore'nin yolunu tuttu. Seul kent yönetimi de hayranların işini kolaylaştırmak için BTS'le özdeşleşen noktaları gösteren özel bir harita hazırladı.

© ANTHONY WALLACE

55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, "Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de "BTS hayatımı kurtardı" deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, "Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor" dedi.

55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, &quot;Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey&quot; diyerek mutluluğunu dile getirdi.23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de &quot;BTS hayatımı kurtardı&quot; deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, &quot;Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
9/10
© ANTHONY WALLACE

55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, "Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de "BTS hayatımı kurtardı" deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, "Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor" dedi.

© ANTHONY WALLACE

13 Haziran 2013'te BigHit adlı ve o dönem küçük bir kuruluş olan yapım şirketiyle yola çıktıklarında büyük yapımcılarının gölgesinde bırakılan grup özellikle 2016'dan sonra dünya müzik listelerinin tepesine yerleşerek birçok ilke imza attı ve şirketlerini de ekonomi grafiklerinde üst sıralara taşıdı.

13 Haziran 2013&#x27;te BigHit adlı ve o dönem küçük bir kuruluş olan yapım şirketiyle yola çıktıklarında büyük yapımcılarının gölgesinde bırakılan grup özellikle 2016&#x27;dan sonra dünya müzik listelerinin tepesine yerleşerek birçok ilke imza attı ve şirketlerini de ekonomi grafiklerinde üst sıralara taşıdı. - Sputnik Türkiye
10/10
© ANTHONY WALLACE

13 Haziran 2013'te BigHit adlı ve o dönem küçük bir kuruluş olan yapım şirketiyle yola çıktıklarında büyük yapımcılarının gölgesinde bırakılan grup özellikle 2016'dan sonra dünya müzik listelerinin tepesine yerleşerek birçok ilke imza attı ve şirketlerini de ekonomi grafiklerinde üst sıralara taşıdı.

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