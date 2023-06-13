BTS 10. yaşını kutluyor: Başkent Seul 'morardı'

5 Grammy adaylığı bulunan grup (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) askere gitmek zorunda oldukları için müziğe zorunlu bir ara vermiş olsa da 'ARMY' adını verdikleri hayranları için çeşitli etkinlik ve bireysel konser- albümlere devam ediyor.
5 Grammy adaylığı bulunan grup (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) askere gitmek zorunda oldukları için müziğe zorunlu bir ara vermiş olsa da 'ARMY' adını verdikleri hayranları için çeşitli etkinlik ve bireysel konser- albümlere devam ediyor.
Namsan Kulesi, 123 katlı Lotte World Tower, Dongdaemun Design Plaza ve Han Nehri üzerindeki köprüler gibi Seul'le özdeşleşmiş yapılar BTS'in 10. yılı onuruna etkinlikler kapsamında mora bürünüyor.
Hayranlar için, grup üyelerinden Taehyung'un (sahne adıyla 'V') "Sizi morluyorum" sözü ile özdeşleşen mor yıllar içinde grubun deyim yerindeyse resmi rengi haline geldi.
Namsan Kulesi, 123 katlı Lotte World Tower, Dongdaemun Design Plaza ve Han Nehri üzerindeki köprüler gibi Seul'le özdeşleşmiş yapılar BTS'in 10. yılı onuruna etkinlikler kapsamında mora bürünüyor.
Hayranlar için, grup üyelerinden Taehyung'un (sahne adıyla 'V') "Sizi morluyorum" sözü ile özdeşleşen mor yıllar içinde grubun deyim yerindeyse resmi rengi haline geldi.
Bununla birlikte cumartesi akşamı grubun kurucu üyelerinden Namjoon (sahne adıyla 'RM') hayranlarla söyleşiye katılacak, bundan 1 saat sonra da Han Nehri kıyısındaki bir parkta havai fişek gösterisi düzenlenecek.
Bununla birlikte cumartesi akşamı grubun kurucu üyelerinden Namjoon (sahne adıyla 'RM') hayranlarla söyleşiye katılacak, bundan 1 saat sonra da Han Nehri kıyısındaki bir parkta havai fişek gösterisi düzenlenecek.
Kutlamalar kapsamında ayrıca başkent genelinde binalardaki dijital ekranlarda BTS'i kutlama mesajlarına yer verilecek.
Kutlamalar kapsamında ayrıca başkent genelinde binalardaki dijital ekranlarda BTS'i kutlama mesajlarına yer verilecek.
Seokjin ve Hoseok (sırasıyla sahne adlarıyla 'Jin' ve 'J-Hope') askerde olmasına rağmen grup bu yıldönümlerine özel 'Take Two' adlı bir tekli de çıkardı.
Seokjin ve Hoseok (sırasıyla sahne adlarıyla 'Jin' ve 'J-Hope') askerde olmasına rağmen grup bu yıldönümlerine özel 'Take Two' adlı bir tekli de çıkardı.
Grubun kariyerindeki bu dönüm noktasına özel posta pulları da piyasaya sürüldü.
Grubun kariyerindeki bu dönüm noktasına özel posta pulları da piyasaya sürüldü.
Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan ve BTS'in konser verip en ünlü videolarını çektikleri yerlerin de dahil edildiği kutlamaların turizme hareket getirmesi bekleniyor.
Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan ve BTS'in konser verip en ünlü videolarını çektikleri yerlerin de dahil edildiği kutlamaların turizme hareket getirmesi bekleniyor.
BTS grubu normalde de Güney Kore'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki grubun faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakılmasının ülke ekonomisini kötü etkileyeceğinden endişe ediliyordu.
Nitekim dünyanın dört bir yanından birçok BTS hayranı kutlamalar için Güney Kore'nin yolunu tuttu. Seul kent yönetimi de hayranların işini kolaylaştırmak için BTS'le özdeşleşen noktaları gösteren özel bir harita hazırladı.
BTS grubu normalde de Güney Kore'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki grubun faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakılmasının ülke ekonomisini kötü etkileyeceğinden endişe ediliyordu.
Nitekim dünyanın dört bir yanından birçok BTS hayranı kutlamalar için Güney Kore'nin yolunu tuttu. Seul kent yönetimi de hayranların işini kolaylaştırmak için BTS'le özdeşleşen noktaları gösteren özel bir harita hazırladı.
55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, "Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de "BTS hayatımı kurtardı" deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, "Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor" dedi.
55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, "Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de "BTS hayatımı kurtardı" deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, "Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor" dedi.
13 Haziran 2013'te BigHit adlı ve o dönem küçük bir kuruluş olan yapım şirketiyle yola çıktıklarında büyük yapımcılarının gölgesinde bırakılan grup özellikle 2016'dan sonra dünya müzik listelerinin tepesine yerleşerek birçok ilke imza attı ve şirketlerini de ekonomi grafiklerinde üst sıralara taşıdı.
13 Haziran 2013'te BigHit adlı ve o dönem küçük bir kuruluş olan yapım şirketiyle yola çıktıklarında büyük yapımcılarının gölgesinde bırakılan grup özellikle 2016'dan sonra dünya müzik listelerinin tepesine yerleşerek birçok ilke imza attı ve şirketlerini de ekonomi grafiklerinde üst sıralara taşıdı.