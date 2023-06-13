BTS 10. yaşını kutluyor: Başkent Seul 'morardı'

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55 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı Anne Micic, "Bir ARMY, başka bir ARMY ile tanıştığında sanki kendine ikinci bir aile edinmiş gibi oluyor ve bu harika bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

23 yaşındaki Endonezyalı Claudia Agustin de "BTS hayatımı kurtardı" deyip zor dönemlerinde grubun şarkılarının kendisine yardım eli uzattığını anlattı. Grupla gurur duyduğunu söyleyen Agustin, "Başta ne zor günler geçirdiler, sonrasında patlama yaptılar. Artık herkes onları tanıyor" dedi.